Canangkan Posyandu Online, Wabup Ontot Sebut Permudah Monitor Anak Terindikasi Stunting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot melakukan pencanangan posyandu online dan penimbangan serentak dalam rangka penurunan stunting di Posyandu Teratai, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa 18 April 2023.

Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Ginting dan pejabat Dinkes Sanggau lainnya, Sekcam Kapuas, Kepala Puskesmas, beberapa Lurah di Kecamatan Kapuas dan undangan lainnya.

"Dengan adanya pencanangan posyandu online ini lebih mempermudah memonitor anak-anak yang memang terindikasi stunting. Kalau kemarin kan misalnya di daerah yang paling jauh mungkin informasinya bisa lama, tapi hari ini bisa lebih cepat dan lebih baik,"kata Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

"Artinya cepat dapat informasinya seperti apa, maka cepat juga membuat formulasi bagaimana kita mengatasinya,"tambahnya.

Yang menjadi catatan juga lanjut Ontot, secara online ini tidak semua wilayah di Kabupaten Sanggau tersedia internet, oleh karenanya paling tidak para petugas baik di Polindes atau Pustu bisa cepat untuk mencari tempat-tempat yang bersinyal sehingga bisa dikomunikasikan secara cepat.

Oleh karenanya, Ontot berharap agar angka stunting di Kabupaten Sanggau di tahun 2024 nanti bisa turun menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting mengatakan bahwa posyandu online ini merupakan salah satu tranformasi digital di bidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan primer di posyandu.

"Transformasi digital ini kita membuat posyandu yang selama ini manual menjadi online, ada dua akses pelayanannya. Pertama akses pelayanan geospasial, dimana kita ketemukan semua titik-titik pelayanan dan juga data-data kartu menuju sehat nya, baik ibu hamil maupun balita yang selama ini menjadi sasaran posyandu,"jelasnya.

Kemudian yang kedua adalah notifikasi digital, jadi ada sarana komunikasi antara petugas dengan sasaran. Kemudian ini juga adalah penunjang, jadi sebagaimana penunjang harus juga dilengkapi dengan sarana prasarana.

"Tadi katakanlah alat ukur antropometri, saat ini kita sudah punya sekitar 400. Kebutuhan kita 700, masih ada kurang 300 lagi, jadi nanti setiap posyandu tidak perlu lagi saling pinjam. Kalau sekarangkan saling pinjam, jadi satu alat ukur itu bisa dipakai oleh dua posyandu. Tapi kedepannya idealnya setiap posyandu ada alat ukur. Begitu juga tenaganya harus standar. Jadi kadernya harus dilatih,"jelasnya.

Ginting menambahkan, terkait stunting ada dua sumber data. Pertama adalah ssgi yang angkanya 32,5 persen angka stunting di Kabupaten Sanggau. Kemudian di eppgbm angkanya 17 persen angka stunting di Kabupaten Sanggau.

"Dengan adanya kegiatan kita sekarang ini, nanti kita total populasinya. Jadi bukan lagi ssgi dan eppgbm, tapi memang laporan by name by address. Dan itu pasti akurat, jadi tak akan dipertanyakan lagi,"tegasnya.

Karena lanjut Ginting, ditimbang secara langsung setiap orang dan dilaporkan secara online. Jadi sudah pasti datanya akurat. "Harapan kita dengan data yang akurat ini, bisa dilakukan intervensi yang akurat juga. Katakan enam sasarannya, semuanya harus di intervensi benar,"tegasnya. (*)

Baca juga: Kronologi Pemerkosaan di Sanggau, Pelaku Dalam Kondisi Mabuk

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini