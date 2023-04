Siapa Wakil Indonesia di Liga Champions Asia dan AFC Cup 2023-2024 ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa wakil Indonesia di ajang AFC yakni Liga Champions Asia dan AFC Cup 2023.

Wakil Indonesia di ajang kualifikasi Liga Champions Asia akan ditentukan dalam partai play off yang mempertemukan PSM Makassar kontra Bali United.

PSM Makassar merupakan jawara Liga 1 Indonesia 2022-2023.

Juku Eja julukan PSM berhasil memenangi duel ketat perebutan poin dengan Persija Jakarta dan Persib Bandung yang sempat menempel ketat.

Dengan konsistensi skuad Tavares memastikan gelar juara Liga dan membuka peluang tampil di Liga Champions Asia.

Namun syaratnya PSM harus lebih dulu mengatasi juara Liga1 2021-2022 Bali United.

Baca juga: Live Score Hasil Persebaya vs Dewa United Liga 1, Kick-off Malam ini pukul 20.30 WIB

Hal ini merupkan keputusan dari PT LIB dan PSSI dan telah diketahui AFC.

“PSSI sudah bersurat ke AFC terkait nominasi dan kriteria dari wakil Indonesia yang berhak tampil di tiga slot yang sudah diinformasikan AFC,” jelas Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus seperti dilansir dari laman PT LIB

Sesuai regulasi duel PSM vs Bali United akan dilakukan dengan sistem home and away.

Pertandingan dijadwalkan akan berlangsung setelah lebaran Idul Fitri.

Adapun tim yang kalah otomatis akan tampil mewakili Indonesia di fase grup AFC Cup 2023-2024.

“Tim yang kalah dari play off, statusnya langsung hadir di AFC Cup pada babak penyisihan grup,” jelas Fery

Sementara itu untuk runner up Liga 1 musim 2023-2024, akan tampil di babak play off AFC Cup 2023 dalam hal ini wakil Liga 1 yakni Persija Jakarta.

Baca juga: Cara Nonton Live Streaming Persija Jakarta vs PSS Sleman Liga 1, Kick-off Malam ini Pukul 20.30 WIB

Dijelaskanya bahwa terkait penetapan kriteria wakil di tiap negara di kuota slot yang ditentukan, AFC telah memberikan kebebasan penuh kepada federasi yang bersangkutan.