Kumpulan Gambar Ucapan Lebaran Idul Fitri 2023 Lengkap Link Twibbon Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kumpula gambar beserta link twibbon gratis ucapan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023 masehi.

Tinggal hitungan hari hari kemenangan hari Raya Idul Fitri akan dirayakan umat Islam di dunia usai sebulan menjalan puasa Ramadhan.

Setiap umat Islam akan merasakan gembira sekaligus sedih.

Gembira karena akan berhari raya menyambut hari Raya Idul Fitri.

Namun juga harus bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadhan. Untuk itu umat Islam senantiasa berdoa agar dipertemukan kembali di bulan Ramadhan tahun depan.

Adapun di Indonesia pemerintah akan menggelar sidang Isbat penentuan 1 Syawal pada Kamis 20 April 2023.

Baca juga: Link Twibbon Idul Fitri 2023! Jadwal Lebaran 2023 Menurut NU Muhammadiyah dan Pemerintah Indonesia

Lebaran 2023 (TRIBUNPONTIANAK/Endro)

Hasil sidang isbat akan diumumkan untuk memastikan kapan lebaran 1 Syawal 1443 H.

Bagi umat Islam di Indonesia sudah menjadi kebiasaan untuk berbagi ucapan untuk menjalin silaturahmi dengan sanak keluarga, sahabat yang mungkin berjauhan.

Ucapan melalui tulisan ataupun gambar biasanya menjadi sarana untuk bersilaturahmi ataupun bermaaf-maafan meskipun berjauhan.

Berikut kumpulan ucapan dan gambar twibbon ucapan Idul Fitri 2023

Dilansir dari Kompas.com, berikut contoh ucapan Idul Fitri 1444 H / Lebaran 2023 dalam bahasa Indonesia dan Inggris

1. Eid Mubarak 2023! Wish you all a very happy and peaceful Eid

Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023. Semoga kalian merayakan Idul Fitri yang bahagia dan damai.

2. Happy Eid Mubarak 2023! May the festival of breaking the fast put all the magic of love & happiness together