Soal USBN Ujian Sekolah Agama Islam Kelas 9 SMP Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban US PAI Kelas IX

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ujian sekolah Agama Islam kelas 9 SMP tahun 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk menambah wawasanmu.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin bertambah wawasan terkait pelajaran Agama Islam.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada guru.

Baca juga: Soal USBN Ujian Sekolah Matematika Kelas 9 SMP/MTs Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban USP MTK Kls IX

Soal Agama Islam kelas 9:

1. Ajaran Islam Yang Membicarakan Tentang Tata Cara Bersuci Disebut..

A. Hadast Dan Najis

B. Hadast Besar Dan Kecil

C. Thaharah

D. Kotor Dan Najis

Jawab : C

2. Jumlah ayat yang terdapat pada suroh At Tin ada….

A. 10 ayat

B. 9 ayat

C. 8 ayat

D. 7 ayat

Jawab : C

3. Suroh At Tin termasuk golongan suroh makkiyah kerena turunnya di Makkah yaitu:

A. Sesudah Nabi Muhammad SAW Hijrah

B. Sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah

C. Sewaktu Nabi Muhammad SAW dalam suasana perang badar

D. Pada malam Lailatul Qadar

Jawab : B

Baca juga: Soal USBN Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 9 SMP/MTs 2023 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa Inggris