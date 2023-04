Soal TIK Ulangan / Ujian Sekolah Kelas 9 SMP/MTs Lengkap Kunci Jawaban UAS Informatika Kls IX

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal Informatika ( TIK ) Kelas 9 SMP/MTs dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Soal dan kunci jawaban ini hanya sebagai latihan dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk mengasah kemampuannya.

Selanjutnya setiap soal harus dikerakan sendiri agar dapat meningkatkan penguasaan materi sebelumnya yang dapat diaplikasikan dalam pengerjaan.

Soal kemungkinan berbeda dengan ujian sekolah namun dapat melatih dan merangsang kemampuan diri.

Ikuti seluruh soal dengan seksama sebagai gambaran dalam melaksanakan ujian sekolah.

Soal pilihan ganda

1. Newgroup dan mailing list mempunyai fungsi yang hampir sama, tetapi yang membedakan adalah.....

a. mailing list bisa dilihat oleh siapa saja dan berlaku bagi umum

b. mailing list lebih cepat pengirimannya dari pada newgroup

c. mailing list diperuntukan bagi pelanggan list saja

d. newsgroup lebih cepat pengirimannya dari pada mailing list

Jawaban C

2. Kepanjangan dari FTP adalah.....

a. File Transmisi Protocol

b. File Transfer Protocol

c. File Transmisi Phone

d. File Transfer Phone

Jawaban B

3. Dibawah ini merupakan kepanjangan yang tepat dari ISP adalah.....

a. Interconection Service Private

b. Interconection Service Product

c. Internet Service Product

d. Internet Service Provider

Jawaban D

4. Berikut ini keuntungan menggunakan internet, kecuali.....

a. dapat mengakses informasi dengan cepat

b. biaya yang dibutuhkan mahal

c. dapat mengakses internet setiap saat

d. dapat terhubung dengan jangkauan global/antarnegara

Jawaban B

5. Kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya baik statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian yang terhubung dalam link adalah.....

a. mailing list

b. newsgroup

c. web blog

d. website

Jawaban D

6. Ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs adalah.....

a. hosting

b. domain

c. script

d. design web

Jawaban A

7. Dibawah ini nama domain yang digunakan untuk pendidikan adalah.....

a. .com

b. .edu

c. .gov

d. .net

Jawaban B

8. Sedangkan nama domain yang digunakan untuk sekolah di Indonesia adalah.....

a. .co.id

b. .ac.id

c. .sch.id

d. .or.id

Jawaban C