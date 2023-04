Soal Matematika Ujian Sekolah Kelas 9 SMP/MTs 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan / Essay MTK Kls IX

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk ikuti pembahasan soal Matematika Kelas 9 dalam menghadapi ujian sekolah tahun ini.

Beragam ujian sekolah seperti PAT, PAS, UKK hingga USBN perlu adanya persiapan dalam pelaksanaannya.

Melalui soal ini, pelajar akan mampu lebih siap dengan berlatih menjawab soal-soal yang ada.

Soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk menjawab soal.

Serta bisa menjadi evaluasi atas kemampuannya dalam menjawaba soal berdasarkan pemahamannya terhadap materi pelajari Matematika Kelas 9.

Untuk itu, pastikan mengerjakan soal dengan seksama sebagai gambaran dalam mengerjakan soal ujian sekolah.

Soal Pilihan Ganda

1. Fungsi yang telah diketahui y = x2 + 3x + 5 dengan nilai khas D = -11. Pernyataan yang tepat dari grafik fungsi y ialah.

A. Potong sumbu x dalam dua titik yang dinilai berbeda

B. Potong sumbu x pada satu titik

C. Jangan memotong sumbu bagian x

D. Peta parabola yang terbuka

Jawaban: a

2. Bentuk rasional dari penyebut fraksi; 5 / √6 =.

A. 5√6

B. 6√5

C. 5/6/6

D. 6/5/5

Jawaban: b

3. Koordinat bayangan pada titik P (2, 3) merupakan hasil dari refleksi dalam garis x = -1.

A. P ‘(- 4, 3)

B. P ‘(4, 3)

C. P ‘(-4, -3)

D. P ‘(4, -3)

Jawaban: b

4. Bayangan yang terkoordinasi atas titik A (-2,5) ̶> A ’(- 2 + 3, 5 – 2) ialah.

A. ‘(1, -3)

B. (1, 3)

C. A ‘(- 1, -3)

D. A ‘(- 1, 3)

Jawaban: c

5. Segitiga ABC pada koordinat titik A (1, 2), B (3, 1) serta C (2, 4) jika diputar 90 derajat searah dengan jarum jam titik pusat O (0, 0). Koordinat dari bayangan dari titik A, B dan C ialah.

A. ‘(4, -1), B’ (1, -1) dan C ‘(3, -2)

B. A ‘(-1, -4), B’ (-3, -2) dan C ‘(-4, -2)

C. A ‘(- 2, 1), B’ (- 1, 3) dan C ‘(- 4, 2)

D. A “(1, 1), B” (2, 3) dan C “(4, 3)

Jawaban: c

6. Koordinat titik A (3, 4) yang lebih jauh dari pusat O (0,0) telah memberikan gambar A ‘(6, 8). Faktor dari penskalaan terdilusi =.

A. -2

B. -1/2

C. ½

D. 2

Jawaban: b

7. Apabila x1 dan x2 ialah akar dari suatu persamaan x2 – 6x + 5 = 0, jadi nilai x1 + x2 =.

A. 6

B. 4

C. -4

D. -6

Jawaban: d

8. Perhatikan berbagai fungsi berikut.

(I). f (x) = 2x + 3

(Ii). f (x) = 9 – x2