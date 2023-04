Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 12 dan Jawabannya 2023, Pelajaran B. Inggris Kelas XII

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal Bahasa Inggris Kelas 12 SMA/SMK dan MA.

Seluruh soal Bahasa Inggris ini akan memberikan panduan kepada para pelajar dalam mengikuti ujian sekolah secara keseluruhan.

Sebab keberadaan soal ini akan mampu mengasah kemampuan siswa dari sisi penguasaan materi.

Serta dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan dalam pemahaman materi pelajaran terhadap soal.

Makanya ikuti soal dan kunci jawabannya sebagai gambaran dalam mengikuti ujian sekolah hingga USBN dalam bentuk soal pilihan ganda.

Soal Pilihan Ganda

1. One of the advantages of cigarette industry is .....

A. To cause people addictive

B. To contribute a little amount to state revenue

C. To make sellers rich

D. To give a great job chance

E. To give jobs for certain people

Read the following text to answer questions number 2 to 5.

Indonesia has embarked on the task of counting its islands in order to better protect its territory and marine resources. It hopes to locate and name an additional 1,700 islands in time for the UN Conference on the Standardization of Geographical Names in August. Indonesia wants to claim sovereignty and fishing rights in the waters surrounding the islands, many of which its neighbors also claim.