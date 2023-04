Soal Pendidikan Agama Islam SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal Ujian PAI Kelas 9 SMP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal pendidikan agama islam kelas 9 SMP.

Terdapat 25 soal pendidikan agama islam atau PAI.

25 pertanyaan disertai kunci jawaban soal ujian PAI kelas 9 SMP.

Soal dan kunci jawaban dirangkum sebagai materi belajar siswa.

Siswa dapat belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah.

• Soal Essay Ujian dan Ulangan Sekolah IPS Kelas 9 SMP/MTs 2023 Lengkap Kunci Jawaban Untuk US/USBN

Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal ujian PAI kelas 9 SMP.

Berikut soal ujian PAI kelas 9 SMP.

1. Perbedaan antara Haji dan Umroh terletak pada rukunnya yaitu….

A. Wukuf

B. Tawaf

C. Sa’i

D. Ihrom

2. Berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melaksanakan ibadah dan syarat-syarat tertentu dan waktu tidak terbatas disebut...

A. Haji

B. Ziarah

C. Umroh

D. Wukuf

3. Menunaikan ibadah Umroh terlebih dahulu kemudian ibadah Haji disebut Haji...

A, Haji Ifrad

B. Haji Tamattu

C. Haji Qiran

D. Haji Mabrur

4. Jumlah ayat yang terdapat pada suroh At Tin ada...

A. 10 ayat

B. 9 ayat

C. 8 ayat

D. 7 ayat

5. Suroh At Tin termasuk golongan suroh makkiyah kerena turunnya di Makkah yaitu...

A. Sesudah Nabi Muhammad SAW Hijrah

B. Sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah

C. Sewaktu Nabi Muhammad SAW dalam suasana perang badar

D. Pada malam Lailatul Qadar

6. Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa AS menerima kitab dari ALLAH SWT untuk kaum...

A. Nasrani

B. Mayusi

C. Yahudi

D. Qurais

7. Potongan ayat atau kalimat yang berarti “kami telah menciptakan” adalah...

A. Al Amin

B. Kholakna

C. Laqod

D. Al Insyana