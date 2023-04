Arya Puji Jarot Winarno, Harap Sintang Jadi Referensi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha memimpin langsung tim Visitasi Anugerah Tinarbuka ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Tim visitasi melihat langsung inovasi dan kolaborasi Pemkab Sintang baik antar OPD dan NGO dalam keterbukaan informasi publik.

Visitasi ini merupakan tahapan lanjutan program anugerah Tinarbuka yang digelar Komisi Informasi.

Bupati Sintang, Jarot Winarno terpilih untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat di ajang Tinarbuka 2023 sebagai kategori kepala daerah.

"Ini program anugerah Tinarbuka, kita sudah melakukan beberapa tahap, satu dari 10 Bupati terbaik Kabupaten kota se-Indonesia itu Pak Jarot. Bupati sintang. Jadi sintang di bawah kepemimpinan beliau best of the best. Jadi kita mau lihat visitasi ini setelah kemarin presentasi kita lihat bagaimana uji kepatutan beliau masuk 10 besar. Kita lihat sekarang secara langsung, comand center, bappeda, ketemu pelaku usaha, NGO yang kolaborasi," kata Arya, Kamis 13 April 2023.

Anugerah Tinarbuka 2023 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anugerah ini menyasar sejumlah Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah, serta Badan Publik Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum.

Anugerah Tinarbuka ini diberikan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023, yang rencananya akan diselenggarakan di Kampar, Provinsi Riau pada 4 Mei 2023.

"Sintang beruntung punya beliau Pak Jarot dan sudah masuk 10 besar, bisa jadi referensi di Indonesia untuk keterbukaan informasi publik. Jadi yang terpenting ceklisnya sudah di atas standar yang telah ditetapkan oleh regulasi. Tinggal bagaimana inovasinya ini dinilai, kompatibel atau tidak dengan kepala daerah lain," ujar Arya.

Ada banyak dokumen yang dicek oleh tim visitasi. Termasuk dokumen keberhasilan Pemkab Sintang dalam menurunkan angka stunting, hingga inflasi, termasuk membedah inovasi aplikasi SIBEJI.

"Sejauh ini Bupati sintang sudah menunjukan performanya dengan yang dipresentasikan. Saya berharap Sintang bisa jadi referensi keterbukaan informasi publik tidak hanya untuk kalbar, tapi juga se Indonesia," harap Arya.

Arya memuji visi dan Bupati Sintang, Jarot Winarno yang mengedepankan kelestarian alam. Menurutnya, tidak banyak kepala daerah yang berfikir tentang lingkungan hidup dalam kebijakan politiknya.

"Itu artinya cara berfikir Bupati sintnag ini melampaui politik. Kemanfaatan dari kehidupan keseluruhan. Meskipun efeknya tidak langsung ke politik tapi beliau berfikir tentang kehidupan yang lebih baik. Ada hutan kota yang dijaga, saya senang dengar beliau semua motivasi keterbukaan ini awalnya kalah sengketa informasi. Ternyata aspek benturan informasi yang orang pada umumnya negatif jadi motivasi positif. Ini menjadi salah satu daerah yang sangat terbuka sekarang," beber Arya. (*)

