Alyssa Daguise Unggah Foto Mesra Bersama Kekasih Barunya Setelah Putus dari Al Ghazali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hubungan asmara Al Ghazali dan Alyssa Daguise memang sudah kandas atau berakhir.

Diketahui keduanya putus setelah menjalin hubungan yang cukup lama.

Tidak diketahui penyebab keduanya putus begitu saja.

Namun, kini Alyssa Daguise disebut sudah mempunyai kekasih baru pengganti Al Ghazali tersebut.

Alyssa Daguise terlihat sudah move on bahkan kini terlihat sedang berbunga-bunga.

Bagaimana tidak, Alyssa Daguise diketahui akhirnya go public dan pamer pacar barunya.

Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Minggu 9 April 2023, gadis blasteran Indonesia-Perancis itu membagikan momen saat bersama sang kekasih.

Total ada 9 foto dan 1 video yang dibagikan oleh Alyssa Daguise yang memperlihatkan kolase kebersamaan bersama kekasih barunya itu selama ini.

Usut punya usut, postingan tersebut diunggah Alyssa Daguise bertepatan dengan hari ulang tahun sang kekasih.

Yang dalam postingan tersebut dicantumkan pula akun media sosial sang kekasih bernama @wilsn_94.

Alyssa bahkan tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun serta menuliskan pesan manis.

Di mana sang kekasih disebutnya sebagai sosok yang datang secara tak terduga dan membuat hidupnya makin berwarna.

"Happy birthday to the one who came into my life unexpectedly and made it colorful. my Aries twin flame. I pray you get everything your heart desires baby.

(Selamat ulang tahun untuk seseorang yang datang ke dalam hidupku secara tak terduga dan membuatnya berwarna. api kembar Aries saya. Saya berdoa agar Anda mendapatkan semua yang diinginkan hati Anda, sayang," tulis Alyssa Daguise.