Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal USBN Agama Islam Kelas VI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD berikut ini.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum untuk menghadapi ujian sekolah tahun 2023.

Cermati setiap pertanyaan PAI yang ada dalam artikel.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu memudahkan adik-adik dalam mengoreksi hasil belajar.

Berikan jawaban terlebih dahulu dan jika menemukan kesulitan atai bingun dengan pertanyaan mintalah bantuan pada guru atau orangtua.

Setelah menjawab pertanyaan sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

SOAL Agama Islam Kelas 6 SD/MI:

1. Gerakan Musailamah diberantas oleh Khalifah …

a. Abu Bakar As Siddiq

b. Umar bin Khattalb

c. Uthman am Affan

d. Ali bin Abu Thalib

Jawaban: a. Abu Bakar As Siddiq

2. Musailamah cara untuk menemukan pengikut oleh …

a. patung emas

b. seekor kuda yang bisa berbicara

c. meriam sederhana

d. puisi

Jawaban: d. puisi

3. Dalam sebuah hadis dikatakan, “Menjauhlah dari penolakan iri, karena ia menghabiskan semua kebajikan, seperti api …”

a. kayu bakar

b. rumah

c. kertas

d. rumput kering

Jawaban: a. kayu bakar