Hasil Tinju Dunia Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino, Wasit Hentikan Pertandingan di Ronde ke-6

Kolase duel Shakur Stevenson vs Shucihiro Yoshino Minggu 9 April 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino, wasit Allen Huggins menghentikan pertandingan dironde ke-6.

Allen Huggins menilai Shuichiro Yoshino tak mampu melanjutkan pertarunghan setelah menerima serangkaian gempuran dari Shakur Stevenson.

Shakur Stevenson menjatuhkan petinju Jepang itu masing-masing satu kali pada ronde kedua dan keempat dalam perjalanannya ke technical knockout ronde keenam.

Allen Huggins menghentikan aksi pada 1:35 ronde keenam karena Shuichiro Yoshino meski masih berdiri telah melakukan banyak pukulan flush dan tidak membalas banyak pukulan ke Shakur Stevenson.

Shuichiro Yoshino sendiri memprotes keputusan dari wasit.

Namun disisi lain keputusan wasit itu membuat para penonton bersuka cita atas kemenangan Shakur Stevenson.

Dengan hasil ini, Shakur Stevenson jadi penantang wajib sabuk WBC Devin Haney.

Namun Shakur Stevenson harus terlebih dahulu menunggu hasil Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko pada bulan Mei di Las Vegas.

Shakur Stevenson berada di peringkat ketiga oleh WBC di divisi 135 pound.

Diperingkat kedua ada Isaac Cruz, namun Pitbull menolak kesempatan untuk menghadapi Shakur Stevenson untuk memperebutkan tempat wajib.

Sementara itu Vasiliy Lomachenko adalah penantang kelas ringan peringkat satu WBC.

Shuichiro Yoshino sendiir berada di peringkat keempat oleh WBC.

Shakur Stevenson melawan Robson Conceição selama pertarungan gelar Dunia Ringan WBC/WBO Jr. di Prudential Center pada 23 September 2022 di Newark, New Jersey. Shakur berhasil mengalahkan Yoshino (Mike Stobe/Getty Images/AFP)

Tale of The Tape Shakur Stevenson vs Shuchiro Yoshino

Shakur Stevenson (20-0, 10 KO)