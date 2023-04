Jisoo BLACKPINK Imbangi Taylor Swift, Solois Terbaik Jual Album Me 1 Juta Kopi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Dilaporkan kbizoom, pre-order album ME Jisoo BLACKPINK terjual lebih dari 1,24 kopi.

Setelah satu minggu rilis, tercatat album solo Jisoo terjual lebih dari satu juta kopi, menurut data statistik dari Hanteo Chart.

Jisoo BLACKPINK berhasil menjual album solo perdananya bertajuk ME tersebut lebih dari satu juta kopi dalam waktu sepekan dan membuat heboh.

Jumlah penjualan album perdana Jisoo BLACKPINK tersebut terbilang fantastis.

Kini Jisoo BLACKPINK tengah menikmati kesuksesan besarnya atas penjualan album dan pencapaian digital.

• Pakai Tudung Selimut, Lisa BLACKPINK Ketauan Kunjungi Restoran Tanpa Pengawal

Rekor penjualan album itu mengantarkan Jisoo turut bergabung dengan dua penyanyi wanita populer, yakni Taylor Swift dan Adele.

Sebelumnya, Taylor Swift dan Adele berhasil menjadi solois wanita di tahun 2020 yang berhasil menjual album lebih dari 1 juta kopi di minggu pertama.

Lagu Flower yang memulai debutnya pada posisi 63 di Apple Music Global Daily Chart, menjadi satu-satunya artis solo K-pop yang mencapai tonggak sejarah tahun ini.

Selain itu, lagu Flower juga masuk di posisi ke-6 dalam chart Lagu Teratas Global dalam sehari setelah dirilis.

Pencapaian ini menetapkan rekor baru angka streaming hari pertama tertinggi, untuk setiap lagu yang bawakan oleh artis solo wanita K-pop.

• Shio Besok 8 April 2023, Shio Ayam dan Ular Perlu Teman Sosialisasi Jangka Panjang

Jisoo BLACKPINK Raih Piala Pertama di Show Champion

Jisoo BLACKPINK telah sukses merilis album perdananya bertajuk ME pada Jumat (31/3/2023).

Dalam album ME Jisoo BLACKPINK terdiri dari dua track, yakni lagu Flower dan All Eyes On Me.

Belum sepekan lagu Flower dirilis, telah menghantarkan Jisoo BLACKPINK meraih piala pertamanya di Show Champion, Rabu 5 April 2023 waktu setempat, dilaporkan Soompi.