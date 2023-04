Niat Puasa Ramadhan 1444 Hijriah Hari ke 16 Bacaan Lafaz Arab Latin Serta Terjemahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ramadhan 1444 Hijriah yang selalu kita nantikan tanpa terasa sudah masuk hari ke 16

Hal tersebut berarti bahwa Ramadhan 1444 Hijriah tersisa dua pekan lagi.

Bulan Ramadhan penuh barokah ini sebentar lagi akan meninggalkan kita.

Sebelum Ramadhan benar-benar meninggalkan kita alangkah baiknya kita memperbanyak amalan dan tetap tekun berpuasa.

Agar puasa kita di bulan suci ini sah, kita harus memulainya dengan niat puasa Ramadhan yang benar.

• Doa Harian Ramadhan untuk Menyambut Malam Nuzulul Quran Lengkap Amalan yang Bisa Dikerjakan

Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah perlu mengucapkan niat tersebut atau cukup di dalam hati.

Dalil wajibnya berniat adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)

Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar Subuh, maka puasanya tidaklah sah.

Dalilnya adalah hadits dari Hafshah—Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha–, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. An-Nasai, no. 2333; Ibnu Majah, no. 1700; dan Abu Daud, no. 2454. Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini).

• Doa Agar Diberikan Ampunan! Dibaca Saat Mengerjakan Shalat Tarawih Malam 17 Ramadhan 1444 Hijriah

Sedangkan untuk puasa sunnah, boleh berniat di pagi hari asalkan sebelum waktu zawal (tergelincirnya matahari ke barat).