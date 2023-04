Soal Ujian Sekolah USP Bahasa Inggris Kelas 12 SMA/SMK/MA Lengkap Kunci Jawaban USBN Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal Bahasa Inggris kelas 12 berikut ini.

Adapun soal-soal Bahasa Inggris yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar menghadapi ujian sekolah tahun 2023.

Ada sejumlah soal pilihan ganda yang dapat Anda pelajari untuk meningkatkan kompetensi.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban sehingga Anda bisa mengoreksi hasil belajar.

Carilah referensi soal lainnya untuk menambah wawasan.

Ingat dalam ujian Bahasa Inggris Anda juga harus mengasah wawasan terkait materi pendengaran.

Dalam ujian Bahasa Inggris ada dua sistem, dimana Anda harus mendengarkan percakapan atau listening dan adapula unsur reading.

Nah dalam artikel ini dirangkum soal-soal terkait unsur reading.

Soal Bahasa Inggris Kelas 12:

1. Amy is director of a local __________ organization.

a. Charitable

b. Charitably

c. Charityfies

d. charity

e. charities

Jawab : A

2. By invading the generals met with the ____________ of the world’s press.

a. Condemned

b. Condemnation

c. Condemnational

d. condemning

e. condemn

Jawab : B

3. The Liberal Democrats and the Green party ____________ a coalition before the committee count the ballot paper.

a. Had formed

b. Have formed

c. Have been formed

d. formed

e form