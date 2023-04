Soal Ujian Sekolah Agama Islam Kelas 12 SMA/SMK 2023 Lengkap Kunci Jawaban USBN PAI Kelas XII

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ujian sekolah Agama Islam kelas 12 SMA/SMK tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan essay dan soal pilihan ganda yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian sekolah 2023.

Baca dengan cermat setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Setelah menjawab sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban akan memudahkan Anda mengoreksi hasil belajar atau mengevaluasi.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Agama Islam tersebut.

SOAL AGAMA ISLAM KELAS 12:

1. Pada awal dakwah Islam di Makkah, Rasulullah SAW sekuat tenaga meneguhkan keimanan kaum muslimin yang semula mempercayai berhala sebagai tuhan.

Pada periode ini Rasulullah SAW. memfokuskan dakwahnya pada masalah ….

A. Syari’at

B. Akidah

C. Ukhuwah

D. Akhlak

E. Ibadah

Jawaban: B

2. Pada tahun ke 14 kenabian, Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah Saw mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan Piagam Madinah.

Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari Piagam Madinah tersebut adalah....

A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan

B. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah

C. Kaum yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya

D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah

E. Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara Madinah

Jawaban: D

3. Seorang ilmuwan muslimah menciptakan alat navigasi kapal dengan prinsip kerja membaca letak bintang. Alat tersebut dipakai hingga saat ini sehingga kapal di lautan tidak tersesat.

Ilmuwan yang menciptakan alat tersebut adalah ….

A. Maria al Qibtiyah

B. Maryam Jamilah

C. Maryam al Shalihah

D. Maryam al Andalusy

E. Maryam al Astrolaby

Jawaban: E

4. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat, kecuali ....

A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain

B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran

C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah

D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga

E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan