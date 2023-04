Soal Ujian Agama Islam SMP Kelas 9 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ujian agama Islam SMP kelas 9 berikut ini.

Soal berisi 20 daftar pertanyaan mata pelajaran agama Islam.

Mata pelajaran agama Islam merupakan pelajaran yang akan diujiankan di SMP.

Soal berisi kunci jawaban soal agama Islam SMP kelas 9.

Siswa disilakan belajar dengan soal ini untuk mengikuti ujian.

Berikut soal agama Islam SMP kelas 9.

• Soal Agama Islam SMP Kelas 9 Lengkap Kunci Jawaban Soal Ulangan

1. Perbedaan antara Haji dan Umroh terletak pada rukunnya yaitu...

A. Wukuf

B. Tawaf

C. Sa'i

D. Ihrom

2. Berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah dan syarat-syarat tertentu dan waktu tidak terbatas disebut...

A. Haji

B. Ziarah

C. Umroh

D. Wukuf

3. Menunaikan ibadah Umroh terlebih dahulu kemudian ibadah Haji disebut Haji….

A, Haji Ifrad

B. Haji Tamattu

C. Haji Qiran

D. Haji Mabrur

4. Jumlah ayat yang terdapat pada suroh At Tin ada...

A. 10 ayat

B. 9 ayat

C. 8 ayat

D. 7 ayat

5. Suroh At Tin termasuk golongan suroh makkiyah kerena turunnya di Makkah yaitu:

A. Sesudah Nabi Muhammad SAW Hijrah

B. Sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah

C. Sewaktu Nabi Muhammad SAW dalam suasana perang badar

D. Pada malam Lailatul Qadar

6. Jika dilihat dari mengsucikannya najis di bagi menjadi... macam.

A.2 (dua)

B.3 (tiga)

C.4 (empat)

D.5 (lima)

7. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW memberikan ketauladanan kepada umatnya dalam...

A. Berbagai hal penting

B. Peribadatan dan aqidah

C. Beberapa bidang kehidupan manusia

D. Semua segi kehidupan manusia

8. Tinggi dan rendahnya derajat manusia dalam pandangan yang ditentukan ALLAH SWT..

A. Sedikit atau banyaknya amal

B. Berarti atau tidaknya seseorang

C. Kadar ketakwaan kepda ALLAH SWT

D. Status sosial selama hidup di dunia