Soal US Bahasa Indonesia Kelas VI Lengkap Kunci Jawaban SD/MI Ujian Sekolah Semester Genap 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menghadapi berbagai ujain sekolah Bahasa Indonesia Kelas 6 SD/MI, baiknya tingkatkan pemahaman melalui soal dan kunci jawaban berikut.

Seluruh soal merupakan panduan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menjawab soal ujian sekolah.

Setiap soal memiliki kunci jawaban yang bisa menjadi referensi dalam menjawab soal serta menambah pengetahuan.

Makanya cermati setiap soal dan pelajari dengan seksama, sebab kemungkinan soal akan muncul dalam ujian sekolah.

Berikut pembahasan soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas VI SD/MI Semester Genap.

Soal Pilihan Ganda

1. Bacalah paragraf berikut!

Devi tinggal bersama ibunya di Kota Kalimantan Timur. Ayah Devi tinggal di Ibu Kota Sumatera Barat dan bekerja sebagai teknisi di pertambangan batu bara. Devi dan ibunya hanya dapat bertemu ayah enam kali dalam satu tahun. Devi akan mengikuti kejuaraan bulu tangkis tingkat nasional di Solo. Devi ingin menelepon ayahnya ke nomor 894573 untuk hadir dalam kejuaraan tersebut. (Kode nomor telepon Surabaya 031, Solo 0271, Padang 0751, Banjarmasin 0511).

Angka pada telepon yang harus ditekan Devi untuk menghubungi ayahnya adalah.........

A. 0271-894573

B. 0751-894573

C. 0511-894573

D. 031-89457319.

Bacalah kedua teks berikut!

Teks 1

Beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana banjir. Hampir setiap tahun bencana tersebut datang. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan secara berlebihan. Padahal pohon-pohon tersebut memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penyangga tanah dan pengatur keseimbangan air. Melihat keadaan tersebut, pemerintah pun mencanangkan gerakan sejuta pohon. Maksudnya, kita semua diajak untuk menanam berbagai jenis pohon di lingkungan masing-masing.

Teks 2

Pohon di sekitar kita membuat udara menjadi segar. Sebagai contoh, pohon-pohon di tengah kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Pohon-pohon ini akan menyerap gas karbon dioksida. Sebaliknya, pohon-pohon ini akan menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan manusia. Semakin banyak pohon akan membuat kita semakin sehat. Oleh karena itu, marilah kita jaga pohon yang sudah ada dan kita tanami lingkungan sekitar kita dengan pohon.

2. Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah...............

A. teks 1 berisi tentang manfaat air bagi pohon, sedangkan teks 2 berisi tentang manfaat pohon bagi manusia

B. teks 1 berisi program penanaman sejuta pohon, sedangkan teks 2 berisi program penanaman beberapa

pohon

C. teks 1 berisi perilaku manusia yang merusak pohon, sedangkan teks 2 berisi perilaku manusia yang menanam

pohon

D. teks 1 berisi manfaat pohon untuk mengatasi banjir, sedangkan teks 2 berisi manfaat pohon sebagai paru-

paru kota

3. Bacalah pantun berikut!

Bunga kenanga di atas sumur

Daun suji banyak dimakan gulma

Tiada guna sombong dan takabur

Hanya dapat melukai hati sesama

Isi pantun tersebut adalah...............

A. Orang sombong akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.

B. Memiliki sikap sombong dan takabur dapat menyakiti hati sesama.

C. Sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri di hadapan orang lain.

D. Orang yang sombong akan mendapatkan kesialan, karena merugikan orang lain.

Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 4 - 5

Musim Layang-layang

Rudi membuka jendela kamarnya. Di luar tampak puluhan layang-layang berwarna-warni beterbangan. Rudi hanya dapat memandangnya saja. Sudah dua hari ini Rudi tidak masuk sekolah karena sakit. Rudi tidak bisa berjalan. Kaki Rudi diperban. Rudi kembali teringat peristiwa dua hari yang lalu. Waktu itu, Rudi bersama teman-temannya sedang mengejar layang-layang yang putus. Rudi terus saja mengejarnya. Rudi berlari sambil mendongakkan kepala ke atas memperhatikan layang-layang. Rudi tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Rudi terjatuh. Rudi merintih menahan sakit karena kakinya terkilir. Rudi dibantu teman-temannya dan seorang pedagang buah. Rudi pun segera diantar pulang ke rumah.

4. Mengapa Rudi tidak masuk sekolah selama beberapa hari?

A. Rudi tidak mempunyai layang-layang sehingga Rudi tidak bisa bermain bersama teman-temannya di lapangan.

B. Rudi mengikuti teman-temannya mengejar layang-layang yang putus dan melewati jalan raya.

C. Rudi mengalami kecelakaan saat mengejar layang-layang yang menyebabkan kakinya terkilir.

D. Rudi terjatuh saat bermain layang-layang.

5. Watak tokoh Rudi dalam cerita tersebut adalah...............

A. pemberani

B. sombong

C. ceroboh

D. jujur

6. Bacalah paragraf berikut!

Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang dimanfaatkan untuk melestarikan serta melindungi hewan dan tumbuhan langka.

Taman nasional berfungsi untuk mempertahankan habitat asli hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya, sehingga ekosistem yang terbentuk tetap terjaga.

Keberadaan taman nasional dapat mengendalikan perburuan hewan liar yang kerap dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kondisi lingkungan yang kerap terjadi antara manusia dan hewan liar dapat dihindari.

Hal yang mungkin terjadi jika tidak ada taman nasional adalah.........

A. hewan dan tumbuhan langka tetap terjaga kelestariannya dan semakin banyak jumlahnya seiring dengan kepedulian manusia terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan langka

B. terjadi kondisi lingkungan antara hewan dan manusia yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan habitat asli hewan tersebut

C. pemburu hewan langka akan dijerat hukuman yang setimpal karena telah merusak ekosistem dan habitat asli hewan langka

D. banyak wisatawan yang datang berkunjung dan ikut berperan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan langka

7. Bacalah ilustrasi berikut!

SD Pertiwi mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Garut. Kepala sekolah mengimbau setiap siswa untuk memberikan sumbangan berupa uang atau sembako secara sukarela. Setelah sumbangan terkumpul, pihak sekolah menghitung jumlah uang dan menimbang sembako. Sumbangan berupa uang terkumpul sebesar Rp2.350.000,00. Sumbangan beras terkumpul 50 kg. Sumbangan gula terkumpul 35 kg. Sumbangan telur terkumpul 12 kg. Sumbangan minyak goreng terkumpul 28 kg.

Perhatikan tabel yang memuat informasi penting dari ilustrasi tersebut.

Informasi yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah.........

A. (a) 35 kg, (b) 12 kg, dan (c) 50 kg

B. (a) 50 kg, (b) 35 kg, dan (c) 12 kg

C. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 28 kg

D. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 35 kg

8. Bacalah paragraf berikut!

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu kewajiban manusia dalam bermasyarakat. Melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan dapat memelihara hubungan antarmasyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan berarti menghargai hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan tinggal di lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan sikap peduli, tanggung jawab, dan tenggang rasa untuk mewujudkan kebersihan lingkungan. Sinonim kata yang dicetak tebal adalah.........

A. mengacuhkan

B. mengabaikan

C. memperbaiki

D. mengetahui

9. Bacalah percakapan berikut!

Yusuf : Nis, kamu sudah membaca pengumuman?

Nisa : Pengumuman tentang apa, Suf?

Yusuf : Sekolah kita akan mengadakan persami pada tanggal 22 April 2018.

Nisa : Wah, pasti seru! Memangnya dalam rangka apa sekolah kita mengadakan kegiatan tersebut, Suf?

Yusuf : Kegiatan persami diadakan untuk memperingati Hari Bumi, Nis. Tujuannya agar kita peduli terhadap lingkungan dan menyatu dengan alam.

Nisa : Aku jadi tidak sabar ingin ikut persami bersama teman-teman.

Yusuf : Ya, aku juga sudah tidak sabar ingin mengikuti persami itu.

Topik percakapan di atas adalah.........

A. Nisa tidak membaca pengumuman di mading sekolah karena saat itu banyak teman-teman yang melihat pengumuman.

B. Yusuf menyampaikan pengumuman kepada Nisa tentang persami yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

C. Tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Bumi, sehingga perlu diadakan kegiatan alam.

D. Rencana persami yang akan dilaksanakan pada bulan April 2017 di bumi perkemahan.

10. Bacalah teks laporan berikut!

Dalam satu tahun terakhir, SD Melati mendapatkan banyak penghargaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan sertifikat kantin sehat sekolah terbaik tingkat provinsi.

Dinas Olahraga juga memberikan medali emas cabang karate. Selain itu, tim tari sekolah juga mendapatkan piala dari Gubernur.

Beberapa siswa juga berhasil meraih gelar siswa kreatif pada lomba kreativitas pelajar. Penghargaan tersebut tidak diperoleh dengan mudah.

Kerja keras dan latihan rutin yang dipandu oleh guru-guru yang berkompeten, serta dukungan orang tualah yang menjadi faktor utama kesuksesan mereka.

Tidak heran bila sekarang SD Melati menjadi sekolah favorit para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Isi paragraf tersebut yang tepat adalah.........

A. Prestasi dapat diraih dengan kerja keras, latihan, dan dukungan dari semua pihak.

B. Gubernur memberikan penghargaan berupa sertifi kat kepada sekolah berprestasi.

C. Guru-guru yang kompeten selalu berlatih rutin untuk mendapatkan penghargaan.

D. Sekolah mendapatkan banyak penghargaan karena kerja keras beberapa siswa.

11. Seperti teks-teks lainnya, pidato juga memiliki strukturnya sendiri. Struktur urutan naskah pidato yang tepat ialah…

a. pembuka, penutup, isi

b. pembuka, isi, penutup

c. isi, pembuka, penutup

d. penutup, pembuka, isi

12. Salah satu contoh penutup pidato di bawah ini yang benar adalah…

a. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

b. Kami selaku panitia berharap acara kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar.

c. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Semesta Alam.

d. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga para hadirin dapat menikmati acara kita pagi ini.

13. Hal yang pertama kali harus kita perhatikan jika mau menulis surat resmi adalah bagian…

a. isi

b. pembuka

c. tanda tangan

d. kepala surat

14. Dalam surat resmi, terdapat kota dan tanggal pembuatan surat. Berikut ini cara penulisan kota dan tanggal pembuat surat yang benar, yaitu…

a. Bandar Lampung, 2 Januari 2019

b. Bandar Lampung – 2 Januari 2019

c. Bandar Lampung 2 Januari 2019

d. Bandar Lampung, 2 Januari 2019.