Soal Ulangan UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD/MI Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ulangan akhir semester Bahasa Inggris kelas 4 SD/MI berikut ini.

Ada sejumlah soal pilihan ganda dan essau yang dirangkum untuk bahan belajar.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Setelah adik-adik menjawab pertanyaan maka sandingkan dengan kunci jawaban.

Semakin banyak Adik-adik benar menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Bahasa Inggris.

Baca juga: Soal Ulangan UAS IPS Kelas 4 Semester 2 Tahun 2023 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban Essay

Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD:

1. We can go . . . in the mall. *

A. camping

B. hiking

C. shopping

D. sightseeing

Jawab : c

2. What . . . is it? It is June. *

A. year