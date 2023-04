TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal essay bahasa Inggris SMP kelas 9 dan kunci jawaban.

Soal essay bahasa Inggris SMP yang dirangkum ada 5.

Soal dirangkum beserta kunci jawaban untuk mempermudah siswa belajar.

Siswa belajar dari soal ini untuk mengikuti ujian.

Dengan berlatih, harapannya nilai siswa akan tinggi.

Berikut soal essay bahasa Inggris SMP kelas 9.

Read text and answer question no. 1 to 3!

Vanilla Drops Cookies

Ingredients:

1 1∕2 cups all purpose flour

1∕4 tea spoons baking powder

1∕4 tea spoons vanilla extract

2 eggs

1 cup sugar

Directions:

1. Combine flour and baking powder, set aside

2. Beat eggs, sugar and vanilla extract in a mixing bowl until light coloured

3. Stir in the flour and baking powder mixture

4. Drop the batter by tea spoonfuls about 2 inches apart into a greased and floured baking sheets. Set aside in a room temperature for 6 hours.

5. Bake at 350o F for 6 minutes

6. Remove from baking sheets to a wire rack to cool

1. What should we do after combining flour and baking powder?

2. How long do you need to bake the cookies?

3. What is the purpose of the text?

4. Rearrange the words into a good sentence!

rainforests – are – characterized – rainfall – high – by

5. Rearrange the sentences below to make a good paragraph!

(1) It weighs 150 pounds or more.

(2) It lives in the scrub and woodland of a few Indonesian islands.

(3) This lizard is called komodo.