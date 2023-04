Perintah Asosiasi Tinju Dunia WBA: Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asosiasi Tinju Dunia WBA, memerintahkan duel kelas berat antara Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois.

Perintah itu datang menyusul batalnya duel Oleksandr Usyk vs Tyson Fury untuk penyatuan gelar Juara Tak Terbantahkan atau Undisputed.

Ketua Komite Kejuaraan WBA Carlos Chavez mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa panelnya memerintahkan pertarungan antara Juara Super Kelas Berat Oleksandr Usyk dan Daniel Dubois. Organisasi mengirimkan komunikasi ke para pihak hari ini dengan periode negosiasi 30 hari… berakhir pada 2 Mei.

Oleksandr Usyk sendiri dibawah naunganh Alex Krassyuk's K2 Promotions-Ukraina dan beberapa kali penerima BWAA Manager of the Year Egis Klimas.

Sementara Daniel Dubois diwakili oleh promotor Hall of Fame Frank Warren's Queensberry Promotions dan manajer Martin Bowers.

Jika pertarungan menuju ke sidang tawaran dompet, Oleksandr Usyk akan mendapatkan 75 persen sebagai juara WBA 'Super'.

Baca juga: Legenda Manchester United Wayne Rooney Beralih ke Tinju Dunia, Jake Paul Jadi Pilihan Lawan

Sedangkan Daniel Dubois akan menerima sisa 25 persen sebagai pemegang gelar biasa atau reguler.

Apabila Oleksandr Usyk kembali menang maka ia telah ditunggu penantang selanjutnya Filip Hrgovic.

Filip Hrgovic adalah penantang wajib sabuk IBF Oleksandr Usyk.

Terakhir ada nama Joe Joyce yang berada diurutan terakhir untuk jadi penantang.

Pasalnya Joe Joe Joyce merupakan lawan wajib Oleksandr Usyk untuk sabuk WBO.

Kini Joe Joyce adalah pemenang sabuk WBO Interim kelas berat.

Joe Joyce pun diharapkan untuk pertahanan pertamanya menghadapi Zhilei Zhang pada tahun ini.

Baca juga: 7 Tinju Dunia Termahal yang Pernah Ada, Nomor 1 Ternyata Bukan Canelo Alvarez

Daniel Dubois (kanan) saar berhasil menumbangkan lawannya beberapa waktu lalu. Daniel Dubois jadi penantang wajib Oleksandr Usyk (Instagram @dynamite_daniel_dubois)

Tale of The Tape Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois