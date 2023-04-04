Ramadhan Kareem
Doa Kamilin Lengkap untuk Bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir , Ini Lafaznya dalam Arab Latin
Bagi Anda yang belum tahu apa itu Doa Kamilin , Doa ini adalah Doa yang dibaca sebagai Doa setelah Tarawih sebelum Witir . Cek teks lengkapnya di sini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah panduan bacaan Doa Kamilin lengkap .
Bagi Anda yang belum tahu apa itu Doa Kamilin , Doa ini adalah Doa yang dibaca sebagai Doa setelah Tarawih sebelum Witir .
Dengan kata lain, setelah tuntas Sholat Tarawih baik 8 rakaat atau 20 rakaat , Doa Kamilin ini dianjurkan dibaca .
Kemudian barulah menunaikah Sholat Witir 3 rakaat .
Sehingga Qiyamul Lail di malam Bulan Puasa Ramadhan tersebut totalnya berjumlah 11 rakaat (8 rakaat Tarawih plus 3 rakaat Witir ) .
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Ataupun total menjadi 23 rakaat dengan 20 rakaat Tarawih plus 3 rakaat Sholat Witir .
Lalu bagaimana Lafaz Doa Kamilin tersebut?
Berikut selengkapnya dalam ulasan Ramadhan Kareem Khazanah Islam Tribun Pontianak Selasa 4 April 2023 :
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْإِيْمَانِ كَامِلِيْنَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّيْنَ، وَلِلصَّلَاةِ حَافِظِيْنَ، وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلِيْنَ، وَلِمَا عِنْدَكَ طَالِبِيْنَ، وَلِعَفْوِكَ رَاجِيْنَ، وَبِالْهُدَى مُتَمَسِّكِيْنَ، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضِيْنَ، وَفِي الدُّنْيَا زَاهِدِيْنَ، وَفِي الْاٰخِرَةِ رَاغِبِيْنَ، وَبِالْقَضَاءِ رَاضِيْنَ، وَلِلنَّعْمَاءِ شَاكِرِيْنَ، وَعَلَى الْبَلَاءِ صَابِرِيْنَ، وَتَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَائِرِيْنَ، وَعَلَى الْحَوْضِ وَارِدِيْن، وَإِلَى الْجَنَّةِ دَاخِلِيْنَ، وَمِنَ النَّارِ نَاجِيْنَ، وَعَلَى سَرِيْرِ الْكَرَامَةِ قَاعِدِيْنَ، وَبِحُوْرٍعِيْنٍ مُتَزَوِّجِيْنَ، وَمِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ وَدِيْبَاجٍ مُتَلَبِّسِيْنَ، وَمِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ آكِلِيْنَ، وَمِنْ لَبَنٍ وَعَسَلٍ مُصَفًّى شَارِبِيْنَ، بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيْقًا، ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فِي هٰذِهِ لَيْلَةِ الشَّهْرِ الشَّرِيْفَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ السُّعَدَاءِ الْمَقْبُوْلِيْنَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ اْلأَشْقِيَاءِ الْمَرْدُوْدِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
"Allâhummaj‘alnâ bil îmâni kâmilîn. Wa lil farâidli muaddîn,"
"Wa lish-shlâti hâfidhîn. Wa liz-zakâti fâ‘ilîn. Wa lima ‘indaka thâlibîn. Wa li ‘afwika râjîn,"
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