STM Ramadhan Fest Singkawang Resmi Digelar, Antusiasme Pengunjung Padati Malam Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444, STM Ramadhan Fest Singkawang resmi digelar kembali di tahun kedua.

Ketua STM Singkawang, Feri mengatakan STM Ramadhan Fest Singkawang digelar selama sepekan dari 2 April hingga 8 April 2023.

"Untuk tahun ini ada 17 tenant factory outlet dan clothing terkenal meramaikan STM Ramadhan Fest Singkawang," ucapnya saat ditemui TribunPontianak.co.id, Minggu 2 April 2023.

17 tenant factory outlet dan clothing yang memeriahkan pada tahun ini ialah Gameboxs, Badstyle, Genretro, Kak Ipit, Perang second, Sori Sepatu Ori, Rev Supply, Bdrh, Ababilkids, Ombocks, Vadlesectore, Djamin Murah, Bangdek Sneaker, Merry Store, Ropabe dan Manja Store.

Bertemakan Freedom Outfit, Soft Opening STM Ramadhan Fest Singkawang dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB, Minggu 2 April 2023.

Soft Opening terkesan meriah, karena dipandu oleh Master of ceremony kondang Singkawang, Aningmu.

Di tahun kedua ini, STM Ramadhan Fest Singkawang kembali dilaksanakan di Cawan Coffee Singkawang jalan GM Situt Nomor 10 Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Di mana pada tahun sebelumnya, STM Ramadhan Fest Singkawang juga digelar di tempat yang sama.

Pantauan TribunPontianak.co.id, antusiasme dari masyarakat di malam pertama cukup tinggi.

Terlihat anak mudi berbelanja ria bersama teman, pacar bahkan ada yang datang bersama keluarga besar.

"Tagline kita shopping the way you like it, para pecinta barang branded berkualitas pasti akan terpuaskan dengan kegiatan ini," kata Feri.

Tak hanya menyuguhkan factory outlet dan clothing saja, Ramadhan Fest Singkawang kali ini disi berbagai kegiatan lainya yaitu Live, Accustic , Culinary, Live painting drumset dan Video booth 360.

"Tujuan kita mengangkat UMKM yang ada di Kota Singkawang, semua coba kita libatkan pada event tahun ini," paparnya.

Selama sepekan kedepan, STM Ramadhan Fest Singkawang akan dibuka dari pukul 15.30 WIB sampai 22.00 WIB.

