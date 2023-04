Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 9 SMP/MTs Lengkap Kunci Jawaban USBN Bahasa Inggris SMP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ujian sekolah Bahasa Inggris kelas 9 SMP/MTs berikut ini.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi USBN ataun UPS yang akan berlangsung 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawaban terlebih dahulu.

Setiap pertanyaan disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban membuat Anda bisa mengoreksi hasil belajar sendiri.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan terkait materi Bahasa Inggris.

Soal Bahasa Inggris Kelas 9:

For number 1-4

Fill in the blanks with the correct expressions!

a. Congratulation

b. Heard

c. Thank you

d. Are you serious?

e. first rank

Yani : I haven’t told you what happened yet, have I?

Indri : I haven’t (1) …. anything.

Yani : My father give me a new laptop because I got (2) … last

semester.

Indri : (3) ….

Yani : Yes, I am very excited.

Indri : (4) … on your first rank and for you’re a new laptop, Yani.

Yani : (5) ….

Indri : Sorry, I had to go, Yani. See you in the next semester.

Yani : See you

1. b

2. e

3. b

4. a

5. c

