Soal Ujian Sekolah Bahasa Indonesia / BI Kelas XII 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum 2013

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak contoh soal-soal dalam ujian sekolah Bahasa Indonesia/BI Kelas 12 SMK dan SMA tahun 2023.

Seluruh soal merupakan pembahasan yang akan memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar dan meningkatkan kemapuannya dalam mengerjakan soal ujian sekolah tahun ini di semester 2.

Soal yang diberikan merupakan hasil rangkuman seluruh soal sebagai bahan evaluasi siswa dalam menghadapi berbagai ujian sekolah.

Makanya seluruh soal harus dicermati dan dikerjakan dengan seksama sebagai panduan dan referensi untuk bekal menghadapi ujian.

Berikut soal bahasa Indonesia dengan sejumlah bacaan dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal pilihan ganda

1. Cermati kutipan berikut!

Dari jendela pesawat yang menerbangkannya ke Tanzania, Andien menatap puncak Kilimanjaro yang selalu diselimuti salju. Awan putih yang menyelubungi laksana sehelai sutra tipis yang ditebarkan untuk menyembunyikan keagungan gunung tertinggi di Benua Afrika itu. Kilimanjaro menjulang tinggi hampir enam ribu meter di atas permukaan laut, terletak di Timur laut Tanzania, gunung itu sejak zaman dulu sudah menarik perhatian penduduk asli yang menjulukinya Gunung Bersinar dalam bahasa Swaihi.

“Sisi Gelap Cinta”, Mira W.

Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan dalam kutipan novel tersebbut adalah ….

A. Pengarang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami.

B. Pengarang mendeskripsikan latar sangat indah dalam kutipan novel tersebut.

C. Pengarang menceritakan tempat-tempat yang indah di luar negeri.

D. Novel “Sisi Gelap Cinta” ditulis pengarang yang pernah mengunjungi tempat dalam novel tersebut.

E. Novel ini baik untuk dibaca agar dapat melihat keindahan di negara lain.

Jawaban: B

2. Bacalah kutipan cerpen berikut!

“Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia?” Tanya Haji Saleh. “Tidak. Kesalahan engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu kau taat bersembahyang. Tetapi, engkau melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka kocar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis.”

A.A. Navis, “Robohnya Surau Kami”

Isi tersurat dari kutipan cerpen tersebut adalah ….