Tatap Muka Bersama Remaja Karang Taruna, Ini Penyampaian Kapolres Ketapang Laba Meliala

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kapolres Ketapang AKBP Laba Meliala S.I.K., M.H menggelar silahturahmi bersama Remaja Karang Taruna di Gedung Serba Guna Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, Kamis 30 Maret 2023.

Pada giat silaturahmi itu Kapolres Ketapang AKBP Laba Meliala S.I.K., M.H didampingi Kasat Binmas dan Kapolsek Benua Kayong, serta Kades Desa Baru, serta di hadiri oleh Remaja Karang Taruna dan tamu undangan lainya.

Kades Desa Baru dalam sambutanya menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Polri terutama Polres Ketapang yang di hadiri lansung oleh Bapak Kapolres Ketapang dan Polsek Benua Kayong yang terus membangun sinergitas dengan masyarakat serta karang taruna di Desa Baru ini.

“Kami juga berharap semoga kolaborasi yang sudah terbentuk ini terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan,”harap Adni selaku kepala Kantor Desa Baru.



Dalam kesempatan itu dirinya juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Ketapang AKBP Laba Meliala S.I.K., M.H. yang dalam kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan pemuda guna terciptanya hubungan yang harmonis.

Kapolres Ketapang AKBP Laba Meliala S.I.K., M.H menyampaikan pesan, sebagai anggota Kepolisian harus dekat dan kenal serta rajin berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan dan Harkamtibmas.



“Remaja juga harus punya cita-cita yang tinggi agar tertanam disiplin, bertakwa dan harus optimis agar bisa memaparkan waktu sebaik-baiknya untuk menggapai masa depan yang baik. Thinking from the end in mind, ”jelas Kapolres Ketapang.