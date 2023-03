Soal Fiqih USP Ujian Sekolah Kelas 12 Madrasah 2023 Semester 2 dan Kunci Jawaban Lengkap US - UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk melakukan persiapan matang siswa perlu berlatih degan soal latihan Ujian sekola yang akan dihadapi sebentar lagi.

Pada pelajaran Fiqih Kelas 12 Madrasah terdapat latihan soal dan kunci jawaban sebagai panduan efektif untuk menyempurnakan kematangan siswa dalam memahami pembelajaran.

Serta memilki gambaran untuk menjawab soal-soal pada ujian sekolah baik USP, Try Out, US, USBN hingga UAS.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai panduan dan referensi untuk mengerjakan soal ujian sekolah.

Berikut pembahasan soal dan kunci jawaban Fiqih Madrasah Kelas 12 Madrasah Aliyah

Soal Pilihan Ganda

1. Perhatikan ayat berikut ini !

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

Maksud ayat tersebut adalah al-Qur’an sebagai .....

A. Sumber hukum yang utama

B. Pembanding dari ajaran agama lainnya

C. Pedoman hidup manusia

D. Sumber bacaan umat Islam

E. Jawaban A dan B Benar