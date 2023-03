Tinju Dunia Vergil Ortiz Jr vs Eimantas Stanionis Kembali Batal, Si Raja KO Alami Sakit Misterius

LAS VEGAS, NEVADA - 04 MEI: Vergil Ortiz Jr. (kanan) memukul Mauricio Herrera di ronde kedua pertarungan kelas welter mereka di T-Mobile Arena pada 04 Mei 2019 di Las Vegas, Nevada. Duel Ortiz vs Eimantas kembali batal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Vergil Ortiz Jr vs Eimantas Stanionis untuk memperebutkan Sabuk WBA kelas welter kembali batal.

Sejatinya Tinju Dunia ini telah diagendakan berlangsung pada 18 Maret 2023.

Namun Tinju Dunia harus ditunda karena Eimantas Stanionis mengungkapkan menjalani operasi usus buntu darurat.

Teranyar, duel untuk perebutan sabuk WBA kelas super welter ini diagendakan pada 29 April 2023.

College Park Center di The University of Texas di kampus Arlington dipilih jadi duel yang akan berlangsung selama 12 ronde ini.

Namun kabar teranyar kembali mengkonfirmasi bahwa Tinju Dunia ini ditunda untuk kedua kalinya.

Si Raja KO, Vergil Ortiz Jr terpaksa menutup kamp pelatihan setelah menderita penyakit yang dirahasiakan.

Sebelumnya Vergil Ortiz Jr sebelumnya juga pernah dirawat di rumah sakit karena rhabdomyolysis tepat sebelum minggu pertarungan untuk pertarungan dengan Michael McKinson dari Inggris di USC Galen Center di Los Angeles.

Pertandingan itu dijadwalkan ulang pada 13 Agustus dan dipindahkan ke Dickies Arena di Fort Worth, di mana Vergil Ortiz Jr mencetak KO pada ronde kesembilan.

Dengan sakitnya Vergil Ortiz Jr maka pertahanan pertama Eimantas Stanionis pun belum jelas.

Padahal secara teori, pemenangnya adalah kesempatan merebut gelar 'Super' WBA yang dipegang oleh Errol Spence Jr yang juga memegang gelar IBF dan WBC.

Seperti diketahui Vergil Ortiz Jr saat ini menduduki peringkat No.1 oleh WBA dan WBO, No.2 oleh WBA, dan No.3 oleh IBF.

Kolase Tinju Dunia Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr. Jadwal keduanya pada 29 April 2023 kembali dibatalkan (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr

Eimantas Stanionis (14-0, 9 KO)