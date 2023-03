Comeback Jadi Pasutri, Park Bo Young, Park Hyung Sik Reuni Drakor Terbaru Strong Woman Gang Nam Soon

Di akhir Strong Woman Do Bong Soon, karakter Park Bo Young dan Park Hyung Sik menikah dan memiliki anak kembar.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Intip kembali keseruan Park Bo Young dan Park Hyung Sik dalam serial drama terbaru Strong Woman Gang Nam Soon.

Keduanya mendapar rating dan cemistry yang baik sebagai pasangan atau couple di drama Korea.

Siapa yang tak tahu drama favorit sepanjang masa Strong Woman Do Bong Soon yang mendapatkan rating tertinggi.

Park Bo Young dan Park Hyung Sik menjadi sorotan karena akting mereka natural dan menggemaskan.

Dilansir dari Koreaboo.com pada Kamis 30 Maret 2023, Park Bo Young dan Park Hyung Sik dikabarkan akan reuni kembali sebagai pasangan suami istri.

• Cek Sinopsis Drakor Queen Maker Disini ! Aksi 2 Wanita Penegak Keadilan

Mereka akan memberikan penampilan spesial di K-Drama Strong Woman Gang Nam Soon mendatang.

Sports Chosun memberikan laporan eksklusif bahwa pasangan populer di layar kaca ini baru-baru ini menyelesaikan syuting untuk penampilan cameo mereka.

Keduanya akan mengulangi peran mereka masing-masing sebagai Do Bong Soon dan Ahn Min Hyuk.

Strong Woman Gang Nam Soon adalah sekuel dari alam semesta yang awalnya dibuat di Strong Woman Do Bong Soon.

Di akhir Strong Woman Do Bong Soon, karakter Park Bo Young dan Park Hyung Sik menikah dan memiliki anak kembar.

Masing-masing anak memiliki kemampuan khusus dan kekuatan super Do Bong Soon.

• Drama Terbaru Romantis Ini Diperankan Jun Ji Hyun, dan Yoona SNSD

Kisah utama Strong Woman Gang Nam Soon ini akan menceritakan kisah Gang Nam Soon (diperankan oleh Lee Yoo Mi).

Sedangkan kisah utama Strong Woman Gang Nam Soon ini akan menceritakan kisah Gang Nam Soon (diperankan oleh Lee Yoo Mi).

Ia adalah sepupu ke-6 dari Do Bong Soon yang hilang saat masih kecil, saat tinggal di Mongolia.

Dia sekarang kembali ke Korea Selatan sebagai orang dewasa untuk menemukan orang tuanya.

Gang Nam Soon akan bertemu ibunya (diperankan oleh Kim Jung Eun) dan neneknya (diperankan oleh Kim Hae Sook).

Mereka bertiga akhirnya terikat dalam kasus narkoba yang sedang diselidiki oleh seorang detektif.

Strong Woman Gang Nam Soon saat ini sedang dalam proses syuting dengan target tayang pada bulan Juli.

(*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News