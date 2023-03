Soal USP Sejarah Indonesia Kelas 9 SMP Tahun 2023 Semester 2 dan Kunci Jawaban Latihan Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini soal Sejarah Indonesia Kelas 9 SMP pada pelaksanaan Ujian Satuan Pelajaran ( USP ) Semester 2 tahun 2023 ini.

Dalam pembahasannya, soal dan kunci jawaban ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam melaksanakan ujian sekolah.

Pada Semester 2 ini, siswa Kelas 9 akan menghadapi ujian sekolah seperti USP, US, Try Out, USBN hingga UAS.

Seluruh soal akan menjadi panduan dan contoh dalam melaksanakan ujian sekolah.

Inilah soal dan kunci jawaban Sejarah Indonesia Kelas 9 SMP

Soal Pilihan Ganda

1. Naskah teks proklamasi klad sempat ditinggal begitu saja dan bahkan dibuang ke tempat sampah di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tokoh yang kemudian menyelamatkan naskah bersejarah ini adalah....

a. B. M.Diah

b. Sayuti Melik

c. Soewarno

d. Ahmad Soebardjo

Jawaban : a

2. Semangat yang diwujudkan dengan sikap bangga sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan suatu bangsa; memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan sesama saudara setanah air, sebangsa dan senegara; demi persatuan dan kesatuan. disebut ...

a. Sosialisme

b. Nasionalisme

c. Fanatisme

d. Patriotisme

Jawaban : b

3. Pengaruh Hindu masuk ke wilayah Indonesia dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh berkembangnya pengaruh India dalam tradisi pemerintahan bangsa Indonesia adalah…..

a. Raja menentukan kerajaan mutlak

b. Dikenalkannya kasta dalam masyarakat

c. Kepala suku menentukan kelompok sukunya

d. Pengangkatan raja di lingkungan rakyat

e. Munculnya pemerintahan berbentuk kerajaan

Jawaban: e

6. Kesultanan Banten mengalami kemakmuran pada masa pemerintahan…..

a. Sultan Maulana Yusuf

b. Sultan Ageng Tirtayasa

c. Sultan Abdul Mufachir Mamud Abdul Kadir Kenari

d. Sultan Abul Ma’ali Ahmad Kenari

e. Sultan Hasanudin

Jawaban: c

7. Penjelajah asal Belanda yang tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1956 dan melakukan kontak dagang dengan kesultanan Banten adalah…..

a. Cornelis de Houtman

b. Alfonso de Alburquerque

c. Vasco da Gama

d. Christoper Columbus

e. Bhartolomeus Dhiaz

Jawaban: a

8. Tokoh yang berpendapat bahwa Soekarno-Hatta yang harus menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, yaitu…..

a. Wikana

b. Soekarni

c. Chaerul Saleh

d. Ahmad Soebardjo

e. M Diah

Jawaban: b

9. Rumusan dasar negara yang dihasilkan Tim Sembilan selama masa reses sidang BPUPKI dikenal dengan sebutan ….

a. UUD 1945

b. Pancasila

c. Piagam Jakarta

d. Piagam Indonesia

Jawaban : c

10. Badan pertama yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah .…

a. BPUPKI

b. PKI

c. BKR

d. PPKI

Jawaban : a

11. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait momentum Proklamasi menghasilkan peristiwa ….

a. Rengasdengklok

b. Pertempuran 10 November

c. Rapat di Lapangan IKADA

d. Bandung Lautan Api

Jawaban : a

12. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi tersebut adalah....

a. Ir.Soekarno, B.M. Diah, Drs.Mohamamad Hatta

b. Ir.Soekarno, Drs.Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo

c. Ahmad Soebarjo, Sayuti Melik, B.M. Diah

d. Drs.Mohammad Hatta, Sayuti Melik, B.M. Diah

Jawaban : b

13. Salah satu peran Ahmad Soebarjo dalam peristiwa sekitar proklamasi adalah....

a. Memberikan masukan atas naskah proklamasi

b. Menyusun konsep awal teks proklamasi

c. Mengamankan rapat penyusunan teks proklamasi

d. Mengibarkan bendera merah putih

Jawaban : b

14. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme

b. Semangat putus asa menghadapi perjuangan

c. Rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.

d. Mementingkan perjuangan kedaerahan

e. Mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara.

nilai- nilai semangat para tokoh adalah ...

a. b,c,e

b. a,c,e

c. a,b,c

d. a,b,e

Jawaban : b

15. sikap yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh pendiri negara adalah ...

a. semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat

b. semangat rela berkorban bila diperlukan

c. mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama

d. cepat putus asa dalam menerima masalah

Jawaban : a

17. Pada pembacaan teks prokalamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 juga dikibarkan bendera merah putih diringi lagu Indonesia Raya. Tokoh yang mengibarkan berdera merah putih adalah ....

a. Laksamana Maeda dan Sayuti Melik

b. Soehoed dan Latief Hendraningrat

c. Soekarno dan Hatta

d. Sayuti Melik dan Ahmad Subarjo

Jawaban : b

18. Proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan ke luar negeri dengan tujuan....

a. agar diakuinya kedaulatan negara Indonesia

b. agar kerja sama mengusir penjajah tetap terbina

c. agar tidak diserang negara lain

D untuk mendapatkan bantuan tentara dari negara lain

Jawaban : a

19. Menjelang Kemerdekaan RI, belasan negara sedang terlibat dalam pertempuran hebat yang disebut sebagai Perang Dunia II. Tahun berapakah PD II itu berlangsung?

a. 1939 - 1945

b. 1942 - 1945

c. 1914 - 1918

d. 1940 - 1950

Jawaban : a

20. Dua pihak yang berseteru dalam Perang Dunia II adalah Blok Sekutu melawan Blok Fasis / Axis.

Tiga Negara yang bergabung dalam Blok Fasis adalah...

a. Amerika Serikat - Inggris - Perancis

b. Jepang - Jerman - Italia

c. Amerika Serikat - Inggris - Uni Soviet

d. Uni Soviet - Jerman - Polandia

Jawaban : b

21. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari ...

a. 4 alinea

b. 5 alinea

c. 3 alinea

d. 2 alinea

Jawaban : a

22. Bangsa Indonesia yang ingin menghapuskan penjajahan dengan segala bentuknya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadialan , merupakan makna dari pembukaan UUD 1945 alinea ke - ...

a. satu

b. empat

c. dua

d. tiga

Jawaban : a

23. Perbedaan Isi piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945 terletak pada sila ke ...

a. 2

b. 4

c. 3

d. 1

Jawaban : d

24. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang sebagai gantinya dibentuklah PPKI yang bertujuan untuk ...

a. mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia

b. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

c. memperlihatkan kepada negara-negara tetangga tentang kehebatan Indonesia

d. menyeranng pemerintahan Jepang yang sedang bercokol di Indonesia

Jawaban : b

25. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang sebagai gantinya dibentuklah PPKI yang bertujuan untuk ...

a. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

b. menyeranng pemerintahan Jepang yang sedang bercokol di Indonesia

c. memperlihatkan kepada negara-negara tetangga tentang kehebatan Indonesia

d. mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia

Jawaban : a

