Niat Puasa Ramadhan Hari ke 9 Arab Latin Terjemahan dan Dalil Serta Penjelasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak Terasa Ramadhan 1444 Hijriah sudah menuju 10 Hari pertama.

Besok Kamis 30 Maret 2023 Ramadhan akan memasuki hari ke sembilan.

Niat merupakan Rukun dalam setiap Ibadah termasuk Ibadah Puasa.

Niat dalam ibadah biasa dilafazkan secara lisan atau dibunyikan di dalam hati.

Hukum berniat adalah wajib dan puasa Ramadhan tidaklah sah kecuali dengan berniat.

Begitu pula puasa wajib atau puasa sunnah lainnya tidaklah sah kecuali dengan berniat.

Dalil wajibnya berniat adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)

Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar Subuh, maka puasanya tidaklah sah.

Dalilnya adalah hadits dari Hafshah—Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha–, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. An-Nasai, no. 2333; Ibnu Majah, no. 1700; dan Abu Daud, no. 2454. Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini).

Sedangkan untuk puasa sunnah, boleh berniat di pagi hari asalkan sebelum waktu zawal (tergelincirnya matahari ke barat).