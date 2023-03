Profil Dina Defianti Owner Yuzarsif Scarf and Totebag, Sukses Kenalkan Hijab Bertema Ikon Pontianak

Dina Defianti, sosok Inspiratif sukses jalani bisnis hijab 'Yuzarsif Scarf and Totebag' dan mengemban profesi sebagai seorang guru.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dina Defianti, Owner Yuzarsif Scarf and Totebag, baru saja meluncurkan koleksi hijab terbarunya bertajuk 'Pontianak Raye Series 2023', di Hotel Maestro, pada Minggu 12 Maret 2023.

Uniknya, Yuzarsif Scarf and Totebag merilis koleksi hijabnya dengan menampilkan beberapa ikon dari Kota Pontianak, seperti Masjid Mujahidin, Masjid Jami', Tugu Khatulistiwa, Tugu Digulist, Jembatan Kapuas, dan Keraton Kadriah.

Ia mengatakan koleksi hijab dari 'Pontianak Raye Series' hadir untuk mengenalkan identitas Kota Pontianak dengan desain yang unik, tematik, dan dan tidak biasa. Ikon scarf dari Yuzarsif Scarf ini menggunakan teknik printing yang dibuat dengan goresan desain dari ilustrator sehingga produk tetap eksklusif.

Ada 9 series scarf yang dirilis dengan diberi nama Maryam, Fatimah, Khadijah, Aisyah, Ruqayyah, Siti Hajar, Hawa, Zulaikha, dan Annisa. Hijab dihadirkan dengan varian warna-warna pastel yang tentunya akan membuat penampilan wanita khususnya muslimah tampak muda dan modis.

"Mengangkat desain landmark Kota Pontianak, karena mau mengajak para muslimah untuk mengenalkan Kota Pontianak lebih luas lagi. Dan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan buat anak muda khususnya dengan kota sendiri. Mengingat banyak sekali murid saya yang terlalu berkiblat dengan trend luar atau produk yg berpotensi melupakan jati diri sebagai warga Indonesia atau warga Kota Pontianak," terangnya.

Dari segi material bahan hijab Yuzarsif tidak perlu diragukan lagi, Yuzarsif menggunakan bahan Voal Ultrafine dan Ultrasatin. Jenis material jilbab katun voal terbaik yang dikenal super nyaman dikenakan beraktifitas, bahan voile atau voal ini kainnya tidak terlihat transparan, namun juga tidak terlalu tebal. Sedangkan voal ultrasatin adalah voal termewah daripada jenis voal yang lain, dengan campuran silk, membuat voal ini terdapat efek kilap dan terkesan elegan yang cocok dikenakan saat pesta.

Finishing hijab printing Yuzarsif menggunakan lasercut dengan hasil potongan yang rapi dan presisi. Pilihan warna pastle yang elegan dan menggambarkan kelembutan muslimah, selain itu warna pastel ini cocok untuk skin tone muslimah Kalbar dengan cuaca yang panas.

Kesuksesan acara tempo hari lalu tidak lepas dari peran keluarga dan kerabat yang turut mendukung dan membantu selama berproses hingga selesai. Serangkaian acara launching produk kemarin juga dibantu oleh Genk Bontot, yakni para sahabat karibnya.

Produk scarf 'Pontianak Raye Series' mulai dijual dari harga Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu. Lebih lanjut, dengan motif landscape Kota Pontianak, hijab Yuzarsif bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kilas Balik Yuzarsif Scarf and Totebag

Dina Defianti mengenalkan koleksi hijab bertajuk 'Pontianak Raye Series 2023', di Hotel Maestro, pada Minggu 12 Maret 2023. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Dina Defianti)

Yuzarsif adalah nama mesir dari Nabi Yusuf A.S. Nabi Yusuf sangat dekat dengan Ayahnya Nabi Yakub. Begitu cinta dan sayangnya Nabi Yakub A.S kepada Nabi Yusuf A.S beliau hingga mengalami kebutaan karena terus menanggisi Yusuf yang saat itu telah meninggat karena dibuang ke sumur.

Sifat dan arti nama Yuzarsif melambangkan kemandirian dan kebesasan. Arti Nama Yuzarsif adalah pengusaha yang berani dan tidak takut mengambil resiko.

"Saya terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf karena kedekatannya dengan sang ayah, sama halnya dengan saya, saya juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alm. ayah saya. Bagi saya, beliau bukan hanya sekedar ayah, tapi beliau juga menjadi sahabat dekat buat saya, itu lah sejarah singkat dari asal muasal nama usaha saya, Yuzarsif" tuturnya.

Mengawali usaha dari tahun 2018, Yuzarsif memproduksi tote bag dan pouch custom yang dilukis manual. Dipenghujung 2018 menuju 2019 Yuzarsif meng-upgrade produk dari manual beralih ke produk printing. Memproduksi produk printing dengan dua produk unggulan yakni, Scarf dan Tote Bag.