Kunci Jawaban Soal Agama Islam PAI SMP MTS Kelas 8 Semester 2 untuk UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban soal agama Islam atau PAI SMP MTS kelas 8 semester 2.

Kunci jawaban merupakan bahan berlatih siswa untuk mengikuti UAS.

Terdapat 20 kunci jawaban disertai soal agama Islam PAI SMP MTS kelas 8 semester 2.

Siswa dapat menggunakan soal dan kunci jawaban untuk berlatih.

Lakukan latihan tanpa menyontek kunci jawaban.

Kunci jawaban hanya digunakan untuk mengoreksi latihan.

Berikut daftar soal agama Islam SMP kelas 8 semester 2.

1. Orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan

berkewajiban menyampaikan kepada umatnya adalah....

a. kyai

b. wali

c. nabi

d. rasul

2. Nabi Muhammmad saw. adalah teladan yang baik bagi semua manusia

di bumi ini. Beliau mendapatkan gelar....

a. Al-Amin

b. Khalilullah

c. swatun hasanah

d. Ulul azmi

3. Sifat-sifat mulia para rasul bagi kita adalah untuk ....

a. diketahui

b. difahami

c. diteladani

d. dihayati

4. Cara kita beriman kepada rasul-rasul Allah Swt. adalah....

a. tidak boleh membedakan ajarannya

b. mengikuti ajarannya

c. tetap mengimaninya

d. meyakini kerasulannya

5. Nabi Muhammad saw. adalah penutup para nabi dan rasul yang

disebut....

a. uswatun khasanah

b. ulil amri

c. ulul azmi

d. khatamun nabiyyin

6. Sifat wajib bagi para rasul adalah....

a. siddiq, amanah, tablig, dan fathanah

b. kazib, khianat, kitman, dan baladah

c. wujud, qidam, baqa’, mukhalafatu lil hawadisi

d. iradhul basyariyah

7. Rasul ini diberi mukjizat bisa membuat kapal besar yang dapat menampung seluruh umatnya yang beriman kepada Allah Swt. Rasul yang dimaksud adalah Nabi ....

a. Ibrahim a.s.

b. Musa a.s.

c. Nuh a.s.

d. Isa a.s.