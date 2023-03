Info Loker Pontianak Terbaru Hari Ini Dwidaya World Wide Buka Lowongan Kerja Lengkap Syarat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut updaye informasi lowongan pekerjaan terbaru hari ini untuk wilayah kerja Pontianak, Kalimantan Barat.

Simak dengan seksama informasi lowongan kerja berikut ini bagi kalian yang membutuhkan..

Perhatikan dengan seksama syarat -syarat serta ketentuan dari penyedia lowongan kerja.

Informasi loker kali ini tersedia di PT. Dwidaya World Wide yang bergerak di bidang tour dan travel.

Dikutip dari laman jobstreet.co.id Dwidaya Tour & Travel adalah salah satu agen perjalanan retail, corporate & leisure tertua dan terbesar di Indonesia.

Dwidaya Tour & Travel memiliki hampir 90 cabang di Indonesia, dan hampir ribuan karyawan tumbuh dengan pesatnya kemajuan perusahaan.

Berikut informasi lengkap lowongan pekerjaan dari PT. Dwidaya World Wide.

Lowongan Consultant Samarinda dan Pontianak

Deskripsi pekerjaan:

- Melakukan seluruh proses penjualan product tour & travel, hotel, ticket pesawat, dokumen perjalanan ,akomodasi perjalanan hingga asuransi perjalanan.

- Memberikan service yang excellent baik ke customer walk in maupun corporate.

- Mengikuti program pelatihan dan pengembangan product maupun service untuk meningkatakan kompetensi agar bisa memaksimalkan kinerja untuk mencapai target penjualan.

Persyaratan:

- Fresh Graduate from any major are welcome to apply