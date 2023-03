Soal dan Kunci Jawaban Matematika SMA Kelas 12 Untuk Ujian USBN, US - Try Out

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jelang akhir semester 2023 ini, siswa akan menghadapi sejumlah ujian sekolah, terutama bagi yang sudah berada di jenjang akhir.

Pada pelajaran Matematika Kelas 12, terdapat ujian sekolah seperti Try Out, USBN, US yang akan dihadapi.

Makanya perlu adanya pembelajaran melalui soal latihan yang dilengkapi dengan kunci jawaban lengkap.

Tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan panduan dan referensi kepada siswa untuk menghadapi berbagai ujian sekolah nantinya ke depan.

Serta sebagai upaya untuk mengasah diri atas kemampuan yang sudah dimiliki berdasarkan materi yang sudah didapat.

Seluruh soal dan kunci jawaban merupakan gambaran bagi siswa untuk menghadapi ujian sekolah, Try Out, USBN, US pada Matematika Kelas 12 SMA/SMK.

Soal Pilihan Ganda

1. Biaya produksi x unit barang dalam ribuan rupiah dirumuskan p(x) = x² + 8x + 20. Harga jual barang tersebut 40 ribu per unit, keuntungan maksimum yang diperoleh sebesar ….

A. Rp. 256.000,-

B. Rp. 236.000,-

C. Rp. 216.000,-

D. Rp. 204.000,-

E. Rp. 200.000,-

Jawaban: B

2. Empat kelompok siswa yang masing-masing terdiri dari 5,8,10, dan 17 orang menyumbang korban bencana alam. Rata-rata sumbangan masing-masing kelompok adalah Rp 4.000,00, Rp2.500,00, dan Rp2.000,00, Rp1.000,00. Maka rata-rata sumbangan tiap siswa seluruh kelompok adalah …

A. Rp 1.050,00

B. Rp 1.225,00

C. Rp 1.925,00

D. Rp 2.015,00

E. Rp 2.275,00

Jawaban: C

3. Suatu kepanitiaan terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Jika banyak siswa yang diusulkan untuk duduk dalam kepanitiaan ada 7 pria dan 9 wanita, banyak susunan panitia yang dapat dibentuk adalah …

A. 60

B. 980

C. 1.260

D. 2.520

E. 2.560

Jawaban: C

4. Dari 6 orang calon pengurus suatu organisasi akan dipilih menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara yang masing-masing satu orang. Banyaknya susunan pengurus yang dapat terbentuk adalah …