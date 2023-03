Kisi-kisi Ujian Sekolah US PAI SMA/SMK 2023 Disertai Kunci Jawaban Lengkap Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persiapan untuk menghadai Ujian Sekolah ( US ) pada pelajaran PAI SMA / SMK Kelas 12 Semester 2.

Sejumlah soal dan kunci jawaban kali ini akan menjadi panduan bagi sisa untuk menghadapi ujian sekolah di akhir tahun.

Sekaligus untuk menjadi evaluasi atas kemampuan diri yang telah menerima pelajaran di bangku sekolah dan buku pelajaran.

Pembelajaran melalui soal latihan ini kemungkinan besar sangat bermanfaat sekali, sebab banyak soal-soal yang kemungkinan keluar dalam ujian sekolah.

Berikut ulasan soal PAI lengkap dengan kunci jawabannya yang dapat dipelajari sebagai bekal menghadapi ujian sekolah.

Soal Pilihan Ganda

1. Perhatikan tabel di bawah ini!

Amaliah

Syarat

1 Khutbah

A

1 Bersifat mengajak

2 Mengunakan metode yang sesuai

3 Menggunakan media yang sesuai

2 Tabligh

B

1 Dilaksanakan diwaktu dhuhur

2 Menyampaika wasiat taqwa

3 Dilakukan oleh Laki-laki

3 Dakwah

C

1 Bersifat menyampaikan

2 Interaksi dengan jamaah

3 Tidak menghasut

Pasangan yang benar dari syarat khutbah, tabligh dan dakwah adalah….

A. 1 A, 2 B dan 3 C

B. 1 B, 2 A dan 3 C

C. 1 C, 2 A dan 3 B

D. 1 A, 2 C dan 3 A

E. 1 B, 2 C dan 3 A

2. Suatu ketika salah satu Bank Syari’ah memberikan sosialisasi kepada para pelaku bisnis tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang Islami. Diantara penjelasannya, petugas Bank Syari’ah menyampaikan bahwa ada bentuk kerja sama antara pihak bank dan pengusaha dimana masing-masing sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula.

Dari uraian tersebut, jenis produk perbankan syari’ah yang dimaksud adalah ....

A. Wadhi’ah

B. Murabahah

C. Musyarakah

D. Mudharabah

E. Qordhuhasan

3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: