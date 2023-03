Gaya Elegan Lyodra Ginting Kenakan Dress Ernesto Abram Curi Perhatian lewat Captionnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Penampilan Lyodra kini semakin anggun dan berkharismatik. ‘

Sosok Lyodra yang merupakan jebolan Indonesia Idol tersebut berhasil membuat kagum banyak orang berkat suara merdunya.

Belum lama ini, nama penyanyi Lyodra Ginting dan selebgram Prince tampak ramai diperbincangkan di media sosial.

Hal tersebut bermula dari Prince yang menilai penampilan Lyodra hanya 3,5 dari 10, yang membuat marah penggemar sang penyanyi.

Banyak penggemar Lyodra yang menyebut sang selebgram tak sopan karena nilai rendah yang dibuatnya tersebut.

Dan seakan tahu dengan gosip tentang dirinya, Lyodra pun mengunggah foto dengan caption yang dianggap menanggapi perihal tersebut.

Lewat foto terbarunya, Lyodra menuliskan caption: "Excellence is not a skill, It is an attitude" yang artinya "kualitas bukanlah sebuah kemampuan, melainkan perilaku".

Caption tersebut juga dituliskan dengan foto Lyodra yang tampil mewah dalam balutan dress desainer ternama.

Diketahui, penyanyi cantik ini menggunakan dress yang dirancang langsung oleh desainer Ernesto Abram, loh!

Sehingga tak heran jika penampilan wanita yang akrab disapa 'Lyly' ini tampak semakin anggun dan berkelas.

Gaya elegan Lyodra Ginting kenakan dress Ernesto Abram. (Instagram)

Ternyata, penampilan Lyodra kali ini juga mendapatkan bantuan dari fashion stylist ternama.

Dikutip dari caption foto, diketahui bahwa Lyodra memercayakan fashion stylist Wanda Hara untuk penampilannya kali ini.

Sang stylist lah yang memberikan dress biru Ernesto Abram untuk dikenakan oleh Lyodra.

Dipilih dress dengan desain one-shoulder yang memberikan kesan seksi nih, sobat Grid.