Tersangka FR Dapat Ganja Dari Medan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar melakukan pengembangan kasus tindak pidana narkotika jenis ganja yang melibatkan dua pemuda kecamatan Pontianak Timur, selain bisa mengamankan 4,517 gram atau 4,5 Kilogram narkoba jenis ganja, selain itu juga berhasil diamankan 4.671 gram atau 4,6 kg.

Sebelumnya Dua pemuda Tanjung Pulau Kelurahan Dalam Bugis Pontianak Timur di tangkap tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dan Kanwil Ditjen Bea Cukai Kalbagbar terkait peredaran gelap 4,517 gram atau 4,5 Kilogram narkoba jenis ganja pada Jumat 24 Maret 2023 malam sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Parit Masigi 1 Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang.

Narkotika golongan 1 jenis tumbuhan ini di dapati oleh tim gabungan Subdit 1 Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar dan Bea Cukai Kalbagbar di Di Gudang Lion Parcel Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya setelah melakukan pendalaman pada tersangka FR (39)

Direktur Resnarkoba Polda Kalbar Kombes Pol Yohanes Hernowo menuturkan ditemukannya barang bukti lain, tersangka FR mengakui adanya barang bukti lain.

"Malam itu sekitar pukul 22.30 WIB juga kita lakukan pengembangan terhadap tersangka FR, dia mengatakan bahwa ada 2 paket kiriman miliknya dari Kota Medan yang masih berada di Lion Parcel, "ujarnya pada Sabtu 25 Maret 2023.

Lanjutnya, 1 paket kiriman nama pengirim atasnama RD dengan nama penerima an Muamar dan 1 paket kiriman nama pengirim ROT Second Brand dengan nama penerima an Mulyadi.

"Setelah mendapatkan keterangan dari tersangka FR, tim Gabungan Tim Lidik Subdit 1 dan Tim IT Ditresnarkoba Polda Kalbar beserta Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel untuk melakukan pencarian terhadap 2 (dua) paket kiriman barang dari Kota Medan dengan nama pengirim dan penerima yang disebutkan oleh tersangka FR."kata Dirnarkoba Yohanes

Lanjutnya, setelah di temukan 1 paket yang di maksud, akhirnya yang berisi 4 kantong plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam. Dan 1 paket kiriman dengan nama pengirim ROT Second Brand Medan yang berisi 1 kantong plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam.

" Barang bukti yang ditemukan 2 paket yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 paket yang berisi 4 kantong plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan total Berat Bruto ±3.740,5 Gram dan

1 paket kiriman dengan nama pengirim ROT Second Brand Medan yang berisi 1 kantong plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan Berat Bruto ±931 Gram."ujar Yohanes

Lanjutnya, ada barang bukti lain yang turut diamankan 2 unit handphone, 2 lembar resi penerimaan barang Lion Parcel yang ditandatangani tersangka FR

" Saat ini tersangka FR sudah di amankan bersama barang bukti yang di duga kuat narkoba jenis ganja dan selanjutnya akan proses penyelidikan dan penyidikan,"pungkasnya. (*)

