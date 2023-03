Soal Ujian Agama Islam Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah / SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Pilihan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal Agama Islam untuk Kelas 6 SD / Madrasah Ibtidaiyah pada pelaksanaan ujian sekolah Semester 2 ini.

Pada soal-soal tersebut dilengkapi dengan kunci jawaba yang akan memberikan panduan dan gambaran pada siswa yang berlatih.

Seluruh soal merupakan materi dari buku yang kemungkinan muncul dalam soal ujian sekolah seperti UAS, US dan Try Out.

Makanya sangat dianjurkan untuk banyak belajar dari soal latihan supaya lebih siap dalam menyelesaikan soal.

Sebab berbagai variasi soal bisa didapatkan dari soal latihan yang terdiri dari soal pilihan dan essay.

Inila soal dan kunci jawaban yang dapat menjadi panduan dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah tahun ini.

Soal Pilihan Ganda

1. Sholat Tarawih, 20 Rakaat dan 3 Ziarah adalah …

a. Nabi Muhammad

b. Umar bin Khattab

c. Umar bin Abdul Aziz

d. Imam Syafi’i

2. Baca Alquran dengan Tartil, isi Surat …

a. Al-Muzzamil: 4

b. Al-Muzzamil: 5

c. Al Muzzamil. 6

d. Al Muzzamil. 7

3. Ayat yang berarti “Dia mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui” adalah …

a. علم الانسان ما لم يعلم

b. الذيذ علم بالقلقم

c. خلخ الانسان من علق

d. اقرق باسم ربك الذيذ خلق

4. ayat-ayat yang mengingatkan bahwa proses penciptaan manusia dari …

a. الذيذ علم بالقلقم

b. اقرق وربك الاكرم

c. الذيذ علم بالقلقم

d. خلخ الانسان من علق

5. Ayat yang memerintahkan untuk membaca ayat-ayat Allah adalah …

a. علم الانسان ما لم يعلم

b. الذيذ علم بالقلقم

c. خلخ الانسان من علق

d. اقرق باسم ربك الذيذ خلق

6. Hari terakhir juga disebut Yaumul Ba’ats, yang berarti ….

a. Hari Kebangkitan

b. hari akhir kehidupan semua makhluk di bumi

c. perhitungan

d. Hari pembalasan

7. Membaca Al-Qur'an hendaknya dimulai dengan ....

a. isti'azah

b. tahlil

c. tasdiq

d. tasbih