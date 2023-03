Soal Bahasa Inggris Kelas 4 Ulangan/Ujian Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kls 4

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal Bahasa Inggris kelas 4 SD ulangan semester 2 2023.

Cermati soal-soal Bahasa Inggris kelas 4 yang ada dalam artikel ini.

Soal yang ada merupakan bahan belajar guna mengasah kemampuan adik-adik dalam menghadapi ujian semester 2 2023.

Setiap pertanyaan juga disertai kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan membuat adik-adik mudah dalam mengoreksi hasil belajarnya.

Oleh sebab itu, adik-adik harus mengerjakan soal yang ada terlebih dahulu selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan pada orangtua ataupun guru dalam mengerjakan soal-soal ulangan tersebut.

Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD:

1. Math-than-easier-English-is

A. is Math than easier English

B. Math easier is English than

C. English is easier than Math

D. is than Math easier English

2. Mother is old but grandmother is …

A. larger

B. older

C. smaller

D. faster

3. The-friskier-tiger-deer-is-the-than

A. than the friskier the deer is tiger

B. The deer is friskier than the tiger

C. tiger the deer is friskier than

D. is the than tiger the deer friskier

