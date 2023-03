Nonton MotoGP 2023 Dimana ? Inilah Link Live Streaming MotoGP Trans7 Hari Ini Detik seri Portugal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sobat Tribun Pontianak bingung mau nonton MotoGP 2023 di mana ?

Nah, yuk akses link Live Streaming berikut ini .

Untuk menyaksikan Siaran Langsung MotoGP Portugal 2023 .

Yang merupakan seri Balapan pertama di MotoGP 2023 musim ini .

Balapan perdana ini, dalam Jadwal MotoGP akan dimulai pada pukul 17.00 WIB .

Adapun di Indonesia , akan disiarkan secara langsung di Trans7 .

Namun, baru akan tayang di Trans7 pada pukul 18.00 WIB nanti .

Sebelumnya, informasi mengenai tayangan Live Streaming MotoGP Trans7 Detik ini juga sudah diunggah di laman Instagram Trans7 .

"Ladies and gentlemen, #MotoGP 2023 siap gasspoll!! We are ready, are you ready??

Let’s go racing!

#MotoGP #motogptrans7,"

Demikian keterangan di IG Trans7 tersebut.

Yuk siap-siap nonton sekarang !

# Link Live Streaming Trans7