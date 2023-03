40 Contoh Soal Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA/SMK Lengkap Kunci Jawaban UAS - Try Out

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk ikuti pembahasan soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA/SMK untuk hadapi ujian sekolah.

Seluruh soal merupakan pilihan sebagai materi untuk persiapan diri menghadapi ujian sekolah mulai dari Ujian Akhri Semester (UAS) hingga pelaksanaan Try Out bagi siswa di jenjang akhir pendidikan.

Makanya dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan soal latihan agar lebih memiliki pengalaman dalam mengerjakan soal.

Meskipun memang minim dalam belajar dengan belajar dari soal tentunya akan lebih efektif lagi.

Ikuti seluruh ulasan dari soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA / SMK.

Soal Pilihan Ganda

1. Bacalah teks Berikut!

(1) Masalah pendidikan di negara mana pun tidak pernah selesai. (2) Selalu ada persoalan pendidikan sebagaimana yang terjadi di India, Pilipina, dan Korea Selatan. (3) Oleh karena itu, cara kita belajar dari ketiga negara tersebut bukan sekedar mengimpor praktik baik yang ada, tetapi perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.(4) Hal itu karena kurikulum merupakan keseluruhan proses pendidikan. (5) Kurikulum merupakan keseluruhan dari sebuah proses pendidikan tidak hanya sekadar ketersediaan dokumen.

Maksud kalimat nomor (3) dalam teks tersebut adalah ...

A. Kita harus meniru hal-hal yang baik dari negara asing untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kita.

B. Tidak semua hal yang baik dari negara lain dapat diterapkan, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan sistem pendidikan di Indonesia.

C. Agar pendidikan di negara kita maju, kita harus mencontoh sistem pendidikan di negara lain.

D. Sistem pendidikan di negara maju merupakan barometer berhasil tidaknya pelaksanaan pendidikan di negara kita.

E. Pendidikan di negara kita masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan di negara-negara yang lebih maju.

Jawaban : D

2. Cermati kalimat kompleks berikut!

Kahlil Gibran dilahirkan dari lingkungan sebuah keluarga miskin pada 6 Desember 1883 di Bishari, sebuah kota kecil di Lebanon Utara yang terletak di kaki pegunungan yang dianggap suci, Pegunungan Cedar.

Inti kalimat kompleks tersebut adalah ...

A. Kahlil Gibran dilahirkan dari keluarga miskin.

B. Kahlil Gibran dilahirkan pada 6 Desember 1883.

C. Kahlil Gibran dilahirkan di kaki pegunungan yang dianggap suci.

D. Kota kecil di Lebanon Utara terletak di kaki pegunungan.

E. Lingkungan sebuah keluarga miskin terletak di kaki pegunungan.

Jawaban : B

3. Cermatilah kalimat berikut.

Pada waktu itu ia hanya berkata saja bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya sekitar dua minggu lagi.

Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah ...

A. Pada waktu itu, ia hanya berkata bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya sekitar dua minggu lagi.

B. Pada waktu itu, ia berkata bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya sekitar dua minggu lagi.

C. Pada waktu itu ia hanya berkata saja bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya sekitar dua minggu lagi.

D. Pada waktu itu ia hanya berkata, bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya sekitar dua minggu lagi.

E. Pada waktu itu, ia berkata saja, bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya sekitar dua minggu lagi.

Jawaban : B

4. Cermatilah paragraf berikut !

(1) Memajukan waktu istirahat 60 menit lebih cepat dari biasanya dapat memberikan banyak keuntungan. (2) Satu jam yang ditambahkan untuk waktu istirahat bisa meningkatkan mood. (3) Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan kepada 700 responden usia 17 sampai 79 tahun, orang yang sering bangun pagi merasa lebih senang dan lebih sehat jika mendapatkan waktu tidur yang sesuai. (4) Seorang peneliti juga berkata bahwa kekurangan istirahat dapat menyebabkan hasil yang negatif terhadap kinerja otak, seperti depresi, mudah lelah, dan memengaruhi perubahan suasana hati Anda. (5) Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi mood sampai urusan pekerjaan.

Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor….

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

E. (5)

Jawaban : C

5. Cermati kutipan cerpen berikut!

Sudah beberapa hari kujelajahi kota ini, tetapi tak kujumpai sepotong wajah pun yang kukenal atau mengenalku. Semua orang tatkala kutanya hanya mengangkat bahu dan membisu, atau berlalu begitu saja tanpa peduli. Tubuhku terasa penat sekali. Sambil bersandar di sebuah tembok emperan toko aku terduduk di situ entah berapa lama. Dan akhirnya aku pun tertidur tak sadar diri oleh capekku.

(Batu-Batu Setan: M. Fudoli Zarini)

Ringkasan yang sesuai dengan kutipan tersebut adalah ...

A. Seseorang tengah menjelajahi sebuah kota yang penduduknya tidak ia kenali hingga akhirnya kelelahan.

B. Seseorang tengah menjelajahi sebuah kota yang tidak berpenduduk hingga ia tak sadarkan diri.

C. Penjelajahan seseorang ke sebuah kota tak berpenghuni hingga tertidur karena kelelahan.

D. Perjalanan seseorang ke sebuah kota yang mayoritas penduduknya tidak ia kenal sehingga mengalami kesulitan.

E. Petualangan seseorang ke sebuah kota yang penduduknya tidak banyak mengenalnya sehingga ia menghadapi kesulitan.

Jawaban : E

6. Agar pidato berjalan dengan baik, pembicara harus memahami hal-hal berikut ini, kecuali ….

a. memahami kondisi hadirin yang mendengarkan

b. menguasai topik yang dibicarakan

c. membuat kerangka pidato

d. pidato tanpa teks

7. Di tengah lagu “I’m Not Called Sexy Bitch” yang dibatem yang digunakan Duo Ratu, tiba-tiba sound system yang digunakan rusak. Vokal Mulan pun hilang ditelan beberapa instrument musik yang masih aktif. Terlihat benar, betapa kedua penyanyi itu berusaha tetap tampil wajar. Akan tetapi, gurau kepanikan tetap saja terlihat di wajah mereka.

Ide pokok paragraf di atas adalah ….

a. Lagu “I’m Not Called Sexy Bitch”

b. Sound system yang digunakan Duo Ratu rusak

c. Vokal Mulan pun hilang

d. Instrumen musik Ratu masih aktif

Kutipan berikut untuk soal nomer 8 s.d. 10.

Perhatikanlah dengan saksama!

Menurut ibu yang didengarnya dari Ayah, sebab terjadi penikaman terhadap Opzichter itu selalu menggangu istri-istri mereka, dan rupanya kuli-kuli kontrak itu sudah gelap matanya, tidak dapat lagi menahan hati melihat Opzichter itu mengganggu istri-istri mereka. Lalu mereka memutuskan ramai-ramai menyerang si Opzichter.

Kuli Kontrak, Mochtar Lubis

8. Konflik dalam kutipan tersebut adalah ….

a. rasa benci istri kuli-kuli kontrak terhadap Opzichter yang kurang ajar

b. Opzichter merasa marah karena istri kuli-kuli kontrak tidak patuh padanya

c. rasa marah (gelap mata) kuli-kuli kontrak terhadap Opzichter

d. rasa tertekan perasaan istri-istri kuli kontrak terhadap suami mereka

9. Penyebab konflik pada diri kuli kontrak adalah ….

a. kuli-kuli kontrak memaki-maki Opzichter

b. istri kuli-kuli kontrak mengandung Opzichter kepada suami mereka

c. Opzichter tidak dapat lagi menahan marahnya terhadap istri kuli kontrak

d. Opzichter selalu menggangu istri kuli-kuli kontrak

10. Peristiwa akibat konflik tersebut adalah ….

a. Opzichter menyerang kuli-kuli kontrak yang melawan

b. kuli kontrak memutuskan untuk menyerang Opzichter

c. Opzichter mengutuk kuli-kuli kontrak mengekang istrinya

d. istri kuli kontrak mengadukan perbuatan Opzichter kepada mereka