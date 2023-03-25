MotoGP
Francesco Bagnaia Terjatuh! Marco Bezzecchi Mendominasi di Free Practice 3 MotoGP 2023 Portugal
Adapun Free Practice 3 MotoGP berlangsung pada Sabtu 25 Maret 2023 MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Algarve atau Portimao.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini hasil sesi Free Practice 3 MotoGP 2023 Portugal.
Marco Bezzecchi berhasil mendominasi pada Free Practice 3 MotoGP 2023 Portugal.
Adapun Free Practice 3 MotoGP berlangsung pada Sabtu 25 Maret 2023 MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Algarve atau Portimao.
Adapun sesi Free Practice MotoGP berlangsung pada Pukul 17.10-17.40 WIB.
Berikut ulasan hasil dari Free Practice 3 MotoGP 2023 Portugal.
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Free Practice ini menjadi sesi latihan terakhir di MotoGP Portugal.
Sebentar lagi akan berlangsung sesi kualifikasi yang terdiri dari Q1 dan Q2.
Saat awal sesi Free Practice, Luca Marini malah terjatuh di sektor tiga Sirkuit Portimao padahal belum memutar satu lap.
Pada 10 menit pertama, Marco Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat, di 1 menit 38,577 detik.
Terlihat pebalap Mooney VR46 tersebut membuntuti Marc Marquez saat mencatatkan waktu tersebut.
Sedangkan diposisi kedua ada Fabio Quartararo dan Alex Marquez.
Pemimpin sesi Practice kedua Jack Miller baru bisa duduk di posisi ke-11.
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Setelah berlangsung 20 menit, sesi Free Practice masih dipimpin Bezzecchi, diikuti Quartararo, dan Alex Marquez.
Posisi keempat ada Miguel Oliveira dan kelima diisi Maverick Vinales
MotoGP
Bezzecchi
Free Practice
Fabio Quartararo
Alex Marquez
Luca Marini
Francesco Bagnaia
Marco Bezzecchi
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