Jam Tayang Italia vs Inggris Live iNews TV Malam Ini Kualifikasi EURO 2024 Grup C

TRIBUNPONTIANAK.CO..ID - Simak jadwal jam tayang pertandingan kualifikasi EURO 2023 yang akan berlangsung Jumat 25 Maret 2023 dini hari nanti.

Duel big match tersaji di partai pembuka kualifikasi Piala Erop 2023 di grup C yang mempertemukan dua Finalis Piala Eropa 2020 yakni Italia dan Inggris.

Kedua tim akan bentrok di pertemuan pertama di Stadion Diego Armando Maradona, kickoff pukul 02.45 WIB live iNews TV.

Partai ini akan menemani kalian yang hendak sahur tentunya.

Italia merupakan juara bertahan Euro 2024. Akan tetapi, mereka gagal ikut Piala Dunia 2022.

Berbeda dengan Inggris, The Three Lions runner up Euro 2020 dan mampu mencapai perempat final Piala Dunia 2022.

Italia berada satu grup C di babak kualifikasi bersama, Malta, Ukraina, dan Macedonia Utara.

Head to head Italia vs Inggris menunjukkan ketatnya persaingan kedua negara.

Dalam lima pertandingan terakhir, mereka empat kali imbang termasuk final Euro 2020 dalam waktu normal.

Namun, Italia menang lewat adu penalti. Sementara satu sisanya kemenangan untuk Italia.

Head to Head

* 23 September 2022: Italy 1-0 England (Liga Negara)

* 11 Juni 2022: England 0-0 Italy (Liga Negara)

* 11 Juli 2021: England 1-1 Italy (Final Euro 2020)