Festival Tepi Kapuas di Rumah Budaya Pontianak, Pamerkan 60 Lukisan Karya Perupa Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 34 perupa asal Kalbar memamerkan hasil lukisannya dalam Festival Tepi Kapuas dengan tajuk 'Menuju Pontianak Zero Stunting', di Rumah Cagar Budaya Kampung Bangka Gg H. Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara hingga 19 Maret 2023.

Sebanyak kurang lebih 60 lukisan hasil karya perupa Kalbar dengan berbagai objek yang menceritakan kehidupan di sekitar tepian Sungai Kapuas. Tema 'Pontianak Zero Stunting' dapat memberikan pengalaman baru bagi perupa untuk dapat mengambil objek-objek yang bersifat mengedukasi yang kemudian dituangkan ke dalam karya.

"Tujuan diadakannya pameran ini untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya kehidupan di pinggiran Kapuas ini sangat menarik sekali untuk diangkat," ujar Rudiansyah, aktivis perupa Kalbar saat ditemui TribunPontianak.co.id, Sabtu 18 Maret 2023 malam.

"Disini sekaligus kita juga memperkenalkan seniman-seniman Pontianak, dengan bertemakan tepian Kapuas para seniman menggambarkan kehidupan sosial di sekitar. Dalam karya lukis ini banyak aliran seni lukis yang dituangkan seperti realis, naturalis, dekoratif dan lain sebagainya," lanjutnya.

Tak hanya pameran lukisan, rangkaian acara lainnya seperti pemutaran film, workshop seni, lomba menggambar dan mewarnai, serta melukis on the spot di tepian Sungai Kapuas oleh 30 perupa dengan tema 'Pontianak Zero Stunting'. Selain itu, ada juga mural on the spot yang dilaksanakan oleh 12 perupa untuk memberikan edukasi dalam mencegah terjadinya stunting di Pontianak. Kemudian sebagai penutup acara akan ada pengumuman pemenang lomba dan pembagian hadiah.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan seni lukis dan budaya secara luas serta menjadi ajang eksistensi para seniman Kalbar, khususnya Kota Pontianak.

Festival Tepi Kapuas ini digelar mulai 17 Maret hingga 19 Maret 2023. Siapa pun dapat menyaksikan rangkaian acara disana yang terletak di dalam Rumah Cagar Budaya.

Sebagaimana diketahui, stunting merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa, pola kehidupan di tepian Sungai Kapuas yang identik dengan masyarakat ekonomi menengah kebawah sangat rentan akan ancaman stunting yang di sebabkan oleh sanitasi yang tidak sehat, penggunaan air bersih dan pemenuhan gizi yang kurang.

Hal ini mendorong BKKBN bersama penggiat seni dalam hal ini seniman lukis untuk sama-sama memberikan pemahaman tentang bahaya stunting dan pola hidup bersih melalui karya seni mural dan lukisan melalui kegiatan Festival Tepi Kapuas dengan tema menuju Pontianak Zero Stunting.

