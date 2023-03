Bupati Kubu Raya Terpilih Jadi Narasumber di Rakornas Informasi Geospasial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan terpilih satu diantara beberapa kepala daerah menjadi narasumber di hadapan sejumlah Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Provinsi se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) pada Senin 20 Maret 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Rakornas IG ini merupakan amanah PP No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan tindak lanjut hasil kegiatan Pra-Rakornas IG tanggal 6-7 Maret 2023 di Jakarta.

Pada Rakornas IG Tahun 2023 yang d gelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) ini akan mengangkat tema "Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional”. Di sana, Muda Mahendrawan akan menggandeng Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kubu Raya Amini Maros dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya Eddy Mudianto.

• Bupati Kubu Raya Bicara Soal Hak Asuh Penemuan Bayi di Serdam

Nantinya, BIG mengundang sejumlah kementerian dan jajarannya yang diantaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kemen LHK, Kemen ESDM, Kementerian Pertanian, Kemen PUPR, Kemen ATR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemen Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian PPN, Menkeu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dikbud Ristek, Kemenkes, Kemen Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BNN, Basarnas, BNPB, BMKG, BRIN, dan sejumlah lembaga Negara serta beberapa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta Pemerintah Kabupaten terpilih.

Kepada TribunPontianak.co.id, Muda Mahendrawan mengatakan kita terpilih menjadi narasumber, karena BIG memberikan amanah yang percaya untuk menjadi rujukan untuk hidupkan simpul jaringan.

"Saat ini Kubu Raya sudah memiliki Geoportal Kubu Raya, dan sudah berjalan, bahkan saat sudah tahap evaluasi untuk peningkatan," ungkapnya saat dikonfirmasi pada Minggu 19 Maret 2023.

Muda pun mengatakan, Geoportal yang di miliki Kubu Raya saat ini Karena untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan dan percepatan memberikan pelayanan yang tepat sasaran langsung ke masyarakat, karena berbasis data, by name by address.

• Buka TOT Volunteer Go Digital ASEAN, Bupati Kubu Raya : Anak Muda Harus Melek Digital

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini