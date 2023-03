Bagan Semifinal Liga Europa, Manchester United Punya Catatan Buruk, Potensi Duel Juventus vs Sevilla

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut ini bagan semifinal Liga Europa 2022-2023.

Diketahui bagan semifinal ini merupakan hasil drawing Liga Europa yang telah berlangsung Jumat 17 Maret 2023, di Swiss pukul 19.00 WIB.

Meskipun demikian Liga Europa akan melangsungkan pertandingan perempat final pada 13 April 2023 dan Leg kedua akan berlangsung pada 20 April 2023.

Namun berdasarkan hasil drawing tersebut diprediksikan akan tersaji pertandingan sengit di babak semifinal.

Hal ini lantaran drawing yang digelar tadi malam menentukan pertandingan perempat final dan semifinal Liga Europa.

• Hasil Drawing Perempat Final Liga Europa: Big Match Man United vs Sevilla, Juventus vs Sporting

Sorotan utama ada pada duel Manchester United vs Sevilla.

Catatan apik pernah ditorehkan Sevilla kala menyingkirkan Manchester United pada semifinal Liga Europa 2019-2020.

Sevilla sendiri merupakan salah satu tim yang paling sering juara Liga Europa.

Sevilla jelas akan menjadi rintangan serius bagi Manchester United jika ingin menjadi juara.

Selain itu ada duel menarik antara Juventus vs Sporting CP, Bayer Leverkusen vs Union Saint Gilloise, dan Feyenoord vs AS Roma.

Berikut hasil undian perempat final Liga Europa 2022-2023:

- Manchester United vs Sevilla

- Juventus vs Sporting CP