Soa Pilihan Ganda dan Essay Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 2, Kunci Jawaban Latihan UAS / PAS 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian sekolah Bahasa Inggir Kelas 6 SD Semester 2 pada Ujian UAS / PAS Tahun 2023.

Terdapat sejumlah soal untuk memperkuat pemahaman serta pembelajaran yang telah dilakukan, khususnya guna mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan essay yang akan mengasah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal.

Serta meningkatkan pemahaman terhadap materi yang telah sudah diterima sebelumnya melalui pembelajaran.

Soal latihan sekaligus memberikan pengalaman terkait soal yang akan diterima pada ujian sekolah PTS dan UAS nanti.

Sehingga sangat direkemondasikan untuk dijadikan sebagai panduan dan referensi dalam belajar.

Soal Pilihan Ganda

1. If you are in the bathroom, you have to walk slowly. It is because the floor is so…

a. firm

b. soft

c. slippery

d. rough

2. She … with her sister in the middle of the field.

a. plays

b. play

c. playing

d. played

3. My brother is … a glass of milk right now.

a. drink

b. drinking

c. drinks

d. drank

4. Everyday, my mom cooks in the…