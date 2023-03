Nonton MotoGP Sekarang Bisa di NBC Sports dan CNBC! Cek Jadwal Tayang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nonton MotoGP sekarang bisa di NBC Sports MotoGP dan CNBC MotoGP.

Kamu yang memiliki akses ke channel NBC Sports dan CNBC bisa menonton MotoGP secara gratis.

NBC Sports telah mengumumkan jadwalnya untuk musim MotoGP blockbuster 2023 di NBC dan CNBC.

Ini dimulai dengan Grand Prix Portugis dari Portimao pada hari Minggu, 26 Maret, pukul 13:30 ET atau Eastern Time di CNBC.

Waktu Timur Eastern Time, disingkat ET di bumi belahan barat adalah zona waktu yang digunakan di pantai timur Amerika Utara dan pantai barat Amerika Selatan.

Dengan perbedaan waktu sebesar UTC-5 selama waktu standar atau UTC-4 selama Waktu Musim Panas.

Terdapat selisih 12 jam antara ET dan Waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB.

Semua 21 balapan akan ditampilkan di NBC atau CNBC, dengan slot waktu yang dirancang untuk menampilkan yang terbaik dari olahraga tersebut.

Grand Prix Amerika dari Circuit of the Americas akan disajikan langsung untuk tahun kedua berturut-turut pada hari Minggu, 16 April, pukul 14:30 ET di CNBC.

NBC akan menayangkan encore selama satu jam pada hari Sabtu, 22 April, pukul 3 sore ET.

MotoGP 2023 menandai musim keempat NBC Sports sebagai rumah televisi eksklusif MotoGP di Amerika Serikat.

Semua liputan balapan yang disajikan di NBC dan CNBC akan mengalir di NBCSports.com dan aplikasi NBC Sports.

Selain siaran akhir pekan di NBC dan CNBC, liputan langsung dan sesuai permintaan dari semua balapan akan tersedia untuk streaming di MotoGP VideoPass.

Di samping setiap sesi MotoGP, Moto2 dan Moto3, serta balapan dan kualifikasi untuk balapan Kejuaraan Dunia FIM Enel MotoE.