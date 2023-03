Kunci Chord Gitar Lagu Pas Band Permata Yang Hilang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi pecinta musik Pas Band yang merupakan asli hasil karya anak Indonesia.

Khusus lagu Pas Band yang berjudul Permata Yang Hilang memiliki kunci Em C G.

Setiap lirik lagu akan menyesuaikan dengan kuncinya masing-masing.

Chord ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang pemain musik seperti gitar.

Kuncian chord akan menjadi poin utama dalam memainkan lirik lagu yang diiringi dengan gitar.

Bagi yang ingin mengetahui lirik serta chordnya bisa simak di bawah ini :

Baca juga: Soal Bahasa Inggris Lirik Lagu I Have a Dream Lengkap Kunci Jawaban Hadapi UAS / PAS 2023

Intro : Em C G [4x]

Em C G

Bersamamu ku arungi lautan berduri

Em C G

Tanpa rasa hanya luka mengisi nurani

Em C G

Biarkanlah kau bicara hapus air mata

Em C G

Biarkanlah kau meronta didalam nestapa

Interlude : Em C G [2x]

Em C G

Ku terhempas dan terinjak menahan emosi

Em C G

Kau tertawa dan teriak luluh asa ini

Em C G

Lepaskanlah tangan ini dan menutup mata

Em C G

Lepaskanlah tubuh ini terbebas derita

C G C

Semua jadi hitam dan tak terpancar lagi

D

Sekhayal yang kita pernah dambakan

Reff :

Em Bm C G

Lalui dan berharap ke abadian datang

Em Bm C G

Ditangan ku kau genggam permata yang hilang

Em Bm C G

Lalui dan berharap keabadian datang

Em Bm C D

Ditangan ku kau genggam permata yang hilang

Interlude : Am B C [4x]

Em C G [2x]

Baca juga: Lirik Lagu Viral Aiya Susanti Full Versi Bikin Candu Tua Hingga Muda

Balik ke Reff [2x]

Em C G

Bersamamu ku arungi lautan berduri

Em C G

Tanpa rasa hanya luka mengisi nurani

Em C G

Bersamamu ku arungi lautan berduri

Em C G

Tanpa rasa hanya luka mengisi nurani

Cek berita dan artikel lain seputar kunci jawaban di sini